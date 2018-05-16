Sportif anlamda VASAT kurumsal anlamda UMUT VERİCİ bir sezondu: Henüz işimiz bitmedi! | 44. yıla özel

Kocaelispor “Yapılanma sezonu” olarak adlandırdığı yılı geride bıraktı. Sportif anlamda vasat, kurumsal anlamda da daha umut verici bir sezon geçiren Yeşil Siyahlılar için sıradaki hedef transfer yasağını kaldırmak. Halkın Takımı’nı kritik bir süreç bekliyor

KİLİT OYUNCULAR AYRILDI

Kocaelispor 2017-2018 sezonunu 40 puan ile 13. sırada tamamladı. Yeşil Siyahlılar için sezon oldukça zahmetli geçti. Geçen sezonki ideal kadrodan kilit futbolcular Sinan Pektemek, Oğuzhan Türkmen, Erol Durbakan, Şenol Yıldırım ve Kadir Gezer gibi isimler takımdan ayrıldı. Ümit Metin Yıldız ile sezona başlandı, 4. hafta itibari ile de Yıldız istifa etti, yerine Fatih Kavlak geldi. Özellikle ön alanda sorun yaşayan Kocaelispor, sezonun ilk yarısını 15 puan ile ateş hattında tamamladı, sadece 16 gol atıldı.

TEHLİKE KAPIDAYDI

2 yıl önce BAL’dan profesyonel lige çıkan takım 2 yıl sonra tekrar amatör lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Devre arasında Fatih Kavlak ile yollar ayrıldı ve Darıca Gençlerbirliği’nde dikkat çeken bir performans ortaya koyan teknik adam Galip Gündoğdu ile anlaşıldı. İlk yarıda rakip fileleri sadece 16 kez havalandıran ve son yılların en kısır sezonunu geçiren Kocaelispor’da, yönetim tehlikenin farkına vardı ve iddialara göre 1.5 yıllığına 500 bin lira bedelle Sinan Pektemek’i ikna etti.

BU HAMLELER İYİ OLDU

Sinan’ın takıma katılması, geçen sezon Altay ile oynanan final maçında sağ diz ön çapraz bağları kopan Mesut Özdemir’in iyileşmesi ve 11 rotasyonuna dahil olması ile birlikte Kocaelispor’un geçen sezonki kimliğine bürünmesi zor olmadı. Yeşil Siyahlılar kısa sürede travmadan çıktı, üst üste puanlar alındı, ayağına Play-Off fırsatı da geldi. Ancak Kocaelispor’un kritik Payas yenilgisi, ardından iç sahadaki Çorum beraberliği ve son olarak Elaziz yenilgisi ile, ilk 5 iddiası sona erdi. Kocaelispor genel olarak bakıldığında sportif anlamda iyi bir sezon geçiremedi.

YASADAN FAYDALANMAK GEREKİYORDU

Ancak mevcut şartlar değerlendirildiğinde transfer yasağı olan, kilit futbolcuların önemli bir kısmının bu yıl forma giyemediği Kocaelispor’da, sezon beklenildiği gibi hayli zor geçti. Daha büyük sınav ise saha dışındaydı. Süper Lig ve o zamanki adı ile Bank Asya 1.Lig sezonlarında kulübün hayli borçlanması, biriken faizler kulübü yok olma riski ile karşı karşıya bıraktı. Faizli kamu borcu 70 milyon lirayı geçti. Borcu 22 milyona düşüren torba yasadan faydalanmak isteyen Yeşil Siyahlılar, bu borcu tek bir yolla ödeyebilirdi.

KEV TESİSLERİ SATILDI

Kocaelispor tarihinde çok önemli bir yer edinen KEV Tesisleri ve arazisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kentkonut tarafından satın alındı ve Mayıs 2017’de 22 milyon lira peşin olarak ödendi. Büyük bir kamburdan kurtulan Kocaelispor, denize düştü, yılana sarıldı. Kocaelispor’u borçlandıran eski yönetimler, Kocaelispor’un mevcut yönetimine borçlar ödendiği için dualar etti. Sefa Sirmen’in şehre ve Kocaelispor’a armağanı KEV Tesisleri, önümüzdeki süreçte spor merkezi olacak ve bu merkezin işletme hakkı, Yahya Kaptan’daki Sporium’da olduğu gibi Kocaelispor’a verilecek.

SIRADAKİ HEDEF: TRANSFER YASAĞI

Kocaelispor’un sıradaki hedefi transfer yasağını kaldırmak. 50’den fazla alacaklı dosyanın çözüme ulaşması için çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. İç transferde anlaşılması istenen futbolcular, Kocaelispor’da forma giymeyi çok istediklerini, ancak transfer yasağının kalkmasının şart olduğunu belirtiyor. Kulübün kasasında 9 milyon lira var. Borç ise 30 milyon. Tüm alacaklılardan fedakarlık bekleniyor. Buna olumlu cevap verenin olduğu kadar olumsuz bakan da bulunuyor.

ANITKABİR YEŞİL SİYAH!

Kocaelispor sezonun son maçında Ankara Adliyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz maçı Burak Süleyman’ın ikinci yarıdaki gollerle 2-1 kazandı ve Yeşil Siyahlılar sezonu 3 puanla tamamladı. Bu maçın öncesinde Kocaelispor taraftarı Anıtkabir’i ziyaret etti. 500 kadar 12. adam, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e dualar etti, açtıkları atkılarla Anıtkabir’i Yeşil Siyaha boyadı.

HODRİMEYDAN BU YIL DA PARLADI

Kocaelispor’un vefakar ve cefakar taraftar grubu Hodrimeydan bu yıl da parladı. İç ve dış saha maçlarında bitmeyen enerjisi ile tezahürat yapan, gittiği her deplasmanda rakiplerin saygısını kazanan 12. adam sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettirdi. Bu sezon toplam 10.905 kilometre yol kat eden Yeşil Siyahlılarda taraftar lideri Enver Güler, hep yüzümüzü güldürdü…

BU SEZON GİDİLEN DEPLASMANLAR - KM

Şırnak Cizre - 1500

Şanlıurfa – 1200

Elazığ – 1100

Trabzon Düzyurt - 975

Trabzon Arsin - 950

Hatay Payas – 950

Osmaniye - 920

Tarsus –850

Denizli Kızılcabölük – 550

Aydın – 550

Çorum - 525

Uşak – 390

Ankara Adliye - 350

Tekirdağ - 250

Bursa Karacabey – 190

İstanbul Tepecik - 130

İstanbul Sultanbeyli – 75

Toplam: 10.975 kilometre

İSMETPAŞA'YA VEDA ETTİK

1972 yılında kapılarını Ankara Demir maçı ile açan İzmit İsmetpaşa Stadı, Kocaelispor’a yıllardır ev sahipliği yaptı. 29 Nisan 2018’de oynanan Büyükçekmece Tepecik maçında İsmetpaşa’ya resmen veda eden Kocaelispor’da Ali Keten attığı golle stattaki son resmi golü atarak tarihe geçti. Bir birinden güzel, unutulmaz anıları içinde barındıran İsmetpaşa Stadı’nın içinde bulunduğu araziye alışveriş merkezi yapılacak. Kocaelispor önümüzdeki sezon itibari ile maçlarını Alikahya’daki Yeni Kocaeli Stadı’nda oynayacak.

41 KERE MAŞALLAH KADİR

Kocaelispor’da sezon 2-1 kazanılan Ankara Adliye maçının sona erdi. 40 puan ile ligi tamamlayan ekibimizde en çok süre alan futbolcu deneyimli sol bek Kadir Öge oldu. 33 maçta sahada 90 dakika kalan Kadir, sadece cezalı olduğu Osmaniyespor maçında forma giyemedi. 2970 dakika sahada kalan Kadir’i, Ali Keten takip etti. Takımın jokeri Ali bu sezon 2568 dakika süre buldu. Sefa 2548, Fatih 2448, Burak Süleyman 2390, Kaptan Hamza Mutlu da 2280 dakika boyunca yeşil zeminde ter döktü.

KOCAELİSPOR'DA SÜRE ALAN FUTBOLCULAR

Kadir Öge: 2970

Ali Keten: 2568

Sefa Narin: 2548

Fatih Adıgüzel: 2448

Burak Süleyman: 2390

Hamza Mutlu: 2280

Mert Yavuz: 2159

Murat Başak: 2130

Burak Özbakır: 1940

Yusuf Şenlik: 1836

Kemal Can Aydemir: 1532

Sinan Pektemek: 1434

Mesut Özdemir: 1428

Can Emre Yücel: 1134

Gökdeniz Bayrakdar: 923

Mehmet Avcı: 803

Kerem Yıldırım: 666

Özgür Sürekçi: 616

Onur Öztonga: 571

Onur Kandöken: 217

Volkan Mert Korkmaz: 90

Ferhat Ertukuş: 0