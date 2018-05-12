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Bugün 15:05 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:08 TSİ )

Küçükkaya: 24 Haziran’da zafer bizim

CHP İlçe Başkanı İrfan Keskin ve yönetimini ziyaret eden Milletvekili Aday Adayı Mehmet Ümit Küçükkaya, “Sen ben demeden, birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci en verimli şekilde geçireceğiz. 24 Haziran akşamında zafer bizim” dedi.

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CHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Mehmet Ümit Küçükkaya, seçim çalışmaları kapsamında ilk ziyaretini Başiskele İlçe Başkanlığı’na yaptı. Küçükkaya’ya ziyaretinde CHP’li yöneticiler de eşlik etti. Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin ile yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Küçükkaya, 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimi partililerle birlikte değerlendirdi. Partililerin görüşlerini almayı da ihmal etmeyen Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile ülke gündemine ilişkin görüşlerini de paylaştı. İlçe Başkanı İrfan Keskin, Küçükkaya’ya milletvekili adaylığı yolunda başarılar diledi.

GECEYİ GÜNDÜZE KATACAĞIZ

Ziyarette seçim sürecini değerlendiren Küçükkaya, “Bu zamana kadar seçimlere hazır olduğumuzu dile getirmiştik. 24 Haziran’a kadar da bunu göstermiş olacağız. Ana kademeden mahalle temsilciliklerine kadar her kademedeki arkadaşımız seçim çalışmaları için gecesini gündüzüne katmaya hazırdır. Bizler de böylesine önemli bir süreçte sorumluluk aldık, milletimizin tercihi sonucunda onların sesi olmak için gayret edeceğiz. Bu seçim diğerlerinden çok farklı bir konumda. Hepimiz bunun bilincindeyiz. Sen ben demeden, birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci en verimli şekilde geçireceğiz. 24 Haziran akşamında zafer bizim” dedi.

Bugün 15:05 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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