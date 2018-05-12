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Bugün 15:07 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:09 TSİ )

Acurman, çalışmalara başladı

CHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Anıl Acurman, seçim çalışmaları kapsamında esnaf odalarını ve CHP Başiskele İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

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CHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Anıl Acurman, seçim çalışmalarına hızlı başladı. Acurman, seçim startını esnaf odası ziyaretleri ve Başiskele İlçe Başkanlığı ziyaretiyle verdi. İlk olarak Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya ile Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Vekili İbrahim Ateş’i ziyaret eden Acurman, ülke gündeminin ana konusu olan erken seçimler hakkında düşüncelerini paylaştı.

SÜRECİ PAYLAŞTI

Esnaf sorunlarını da oda yöneticilerinden dinleyen Acurman, seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarını ve süreci de aktardı. Kaya ve Ateş, Acurman’a milletvekili adaylığı yolunda başarı dileklerini iletti. Acurman ise “Esnaf odası yöneticilerimizden sorunlarını dinlemek fırsatı bulduk. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan ve güzel temennilerde bulunan her iki yöneticimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Acurman’ın sonraki durağı ise bir dönem ilçe başkan yardımcılığını da yaptığı CHP Başiskele İlçe Başkanlığı oldu.

ANNELER GÜNÜ’NÜ DE KUTLADI

Acurman’ı; İlçe Başkanı İrfan Keskin, İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Şamba, Gebze kadın kolları başkanı Bilge Ercan, Çayırova ilçe kadın kolları başkanı Suna Çınar ve Başiskele ilçe yönetim kurulu üyeleri karşıladı. 24 Haziran’daki seçimlerin konuşulduğu ziyarette Acurman, kadın kolları üyelerinin Anneler Günü’nü de şimdiden kutladığını dile getirdi. Acurman, “Benden desteklerini esirgemeyen ve çıktığım bu yolda da yanımda olan değerli başkanıma ve partililerimize teşekkür ederim” dedi.

Bugün 15:07 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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