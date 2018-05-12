AKP’de il istişare toplantısı yapıldı

AKP İl İstişare Kurulu Toplantısı Antikkapı’da gerçekleştirildi. Programa Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Nihat Ergün, AKP Eski İl Başkanı ve Milletvekili aday adayı Şemsettin Ceyhan, AKP kurucu il yönetim kurulu üyeleri, eski belediye başkanları, eski ilçe başkanları ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.



İSTİŞARELERDE BEREKET VARDIR

Programın açılış konuşmasını yapan AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, “Hep birlikte başarımızı bir adım ileri taşımaya gayret edeceğiz. Sizlerin tecrübelerine ihtiyacımız var. Partimizin bu noktaya gelmesinde sizlerin emekleri görmezlikten gelinemez. İstişarede daima bereket, hayır vardır. Sonuçlar ilan edilinceye kadar hiçbir seçim kazanılmamıştır. Allah davamızı, reisimizi, ülkemizi, milletimizi muzaffer eylesin. Toplantımız vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

ÇOK SIKINTILAR ÇEKTİK

Eryarsoy’un ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “2001 yılında millet AK Parti’yi kurdu. 16 yılda gerek genelde gerek yerelde çok hayırlı işler yaptık. Çok badireler atlattık, çok sıkıntılar çektik. Bu sıkıntıları milletimizle birlikte aştık. Ülkemizi bugün bütün gelişmekte olan veya gelişemeyen toplumların gıpta ettiği bir konuma getirdik. Biz tecrübe paylaşımı yapıyoruz. Bu ülkeler Türkiye bizim babamız diyorlar. Bu güzellikleri biz de yaşayalım diyorlar. Bunları bizzat yaşıyoruz. Sorumluluğumuz büyük” dedi.

İSTİŞARE ÇOK ÖNEMLİ

“Özellikle birbirimize değer vereceğiz” diyen Karaosmanoğlu, “Bu kardeşliğimizi tesis etmede ne kadar güçlü olursa geleceğimiz çok daha güçlü olacaktır. En önemli olan şey birbirimize olan sevgimizdir. Ömür kısa hayat su gibi akıp gidiyor. İstişare çok önemli. Buradaki arkadaşlarımın enerjisi büyük bir enerjidir. Belediye başkanları, milletvekilleri, adaylar olarak nasıl adımlar atacağız bunları düşünelim. Bizim kazanacağımız bir kardeşimizin oyuyla seçimi alacağız. Bu bir olmasa iki olmuyor. Böyle çalışacağız. Biz arazi adamıyız, bizleri özendirin” şeklinde konuştu.

HER AÇIDAN ORTA DÜZEYDEYİZ

Karaosmanoğlu’nun ardından kürsüye gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Nihat Ergün, “Partimizi kurduğumuzda Türkiye’nin en önemli ihtiyaçlarına vurgu yapan bir isimle partimizi kurduk. Partimiz bizim de beklediğimizin aksine hızlı bir şekilde iktidara geldi. Türkiye’de iki defa iktidara gelen parti var, ama 4 defa üst üste 4 defa iktidar olan parti yok. AK Parti bunu başardı. Önümüzdeki dönemde 5. Dönem var. Kalkınmada gelinen nokta az bir başarı değil. Ama sıçrama yapmamız lazım. Her açıdan orta düzeydeyiz şu anda. Demokrasi, adalet, hukuk bunlarda aldığımız mesafe bizleri orta düzeye getirdi. Gelir düzeyimiz de orta düzeydir. Bu bizi kısa süre için mutlu edebilir. Ama zengin ülke değiliz henüz. İdeallerimizi yapacak zenginliğe ulaşmak için sıçrama yapmamız lazım. Teknoloji düzeyimizi orta teknolojiden yüksek teknolojiye ulaşmamız lazım” dedi.

BAŞARININ SÜRDÜRÜLMESİ LAZIM

Ergün’ün ardından söz alan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “AK Parti’de aktif görevde olmasalar dahi sürekli hizmette olanlar. Partimiz kurulduğu günden beri bu hizmeti birlikte sürdürüyoruz. Kocaeli kendi aktörlerini kendi yetiştirmeyi başaran nadir teşkilatlardan bir tanesi. Bu okulda yetişen arkadaşlarımız bayrağı devralıyorlar. İnşallah gelenek bozulmayacak. Elbette görevimiz ne olursa olsun ülkemiz adına elimizden geleni yapacağız. Ülke fevkalade önemli başarılara imza attı. Kimsenin küçümseyemeyeceği işler yapıldı. Bu başarının sürdürülmesi lazım. İkinci bir sıçrama dönemine Türkiye’nin ihtiyacı var. Bu 24 Haziran seçimi çok önemli. Cumhurbaşkanlığı oylamasının ben ilk turda biteceğine inanıyorum. Meclis çoğunluğu da AK Parti’de olacaktır. Kocaeli’de üzerimize düşeni yapacağız. Sizler gereğini her zaman yaptınız” diye konuştu.