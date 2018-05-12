AKP kurucu üyelerinden olan Rıfat Usta Antikkapı’da gerçekleştirilen İl İstişare Kurulu toplantısında İzmit Merkez’de sıkıntılar olduğunu söyledi. Başkan Karaosmanoğlu Usta’ya “Rıfat abi İzmit Merkez’de ne gibi sorunları var sence. Elektrik mi yok, su mu problem yol mu yok?” diyerek sözünü kesti. Karaosmanoğlu ardından salona Başbakan Yardımcısı Fikri Işık giriş yapıyor bunları daha sonra konuşalım dedi böylece soru cevap bölümü yarıda kaldı. Ve Işık ayağının tozuyla kürsüye davet edildi.
Bugün 15:22 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:30 TSİ )
Karaosmanoğlu, kurucu üyeyi susturdu
AKP kurucu üyelerinden olan Rıfat Usta Antikkapı’da gerçekleştirilen İl İstişare Kurulu toplantısında İzmit Merkez’de sıkıntılar olduğunu söyledi. Usta’nın tam sıkıntıyı anlatacağı esnada ise Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Usta’nın sözünü kesti.
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Bugün 15:22 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz