Karaosmanoğlu, kurucu üyeyi susturdu

AKP kurucu üyelerinden olan Rıfat Usta Antikkapı’da gerçekleştirilen İl İstişare Kurulu toplantısında İzmit Merkez’de sıkıntılar olduğunu söyledi. Başkan Karaosmanoğlu Usta’ya “Rıfat abi İzmit Merkez’de ne gibi sorunları var sence. Elektrik mi yok, su mu problem yol mu yok?” diyerek sözünü kesti. Karaosmanoğlu ardından salona Başbakan Yardımcısı Fikri Işık giriş yapıyor bunları daha sonra konuşalım dedi böylece soru cevap bölümü yarıda kaldı. Ve Işık ayağının tozuyla kürsüye davet edildi.