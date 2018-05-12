Aydın Ünlü: Kocaeli’de rekor kıracağız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karamüsel İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen sandık görevlileri eğitim programına partililer yoğun ilgi gösterdi. Gerçekleşen eğitim toplantısına MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, ilçe teşkilatı ve milletvekili aday adayları Hüseyin Parlak, İbrahim İnanç Çakıroğlu, Ertan Yılmaz, Orhan Altuntaş ve Alper Şakacı katılım sağladı.

BAHÇELİ’NİN ÖNGÖRÜLERİ

Toplantının açılışında konuşan MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, 24 Haziran seçimlerinde cumhur ittifakı vurgusu yaptı. Öksüz, “24 Haziran seçimlerinin kilit ismi liderimiz Devlet Bahçeli’dir. Türkiye siyasetinde öngörüleri ile yol açan genel başkanımız yine milletinin önünü açmıştır. Bu kararın ne kadar önemli olduğunu gelecek yıllarda daha iyi anlayacağımıza emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

24 Haziran’da partililere önemli bir görevin düştüğünü kaydeden Öksüz, “Sandıklara sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün MHP Karamürsel olarak sahadayız. Sandık sandık seçmen listeleri önümüzde, kapısını çalmadığını vatandaşımız kalmayacak. Karamürsel olarak liderimizi yolunda yalnız bırakmayacağız. Her yerde cumhur ittifakını anlatın” dedi.

24 HAZİRAN’IN İLK KARNESİDİR

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ise (Etkili Sandık Görevlilerinin (ESG) 24 Haziran için önemine değindi. Ünlü, “Sandığınızda yaptığınız çalışmaların ardından bizlere bir veri ulaşıyor. Bu veri 24 Haziran seçimlerinin ilk karnesidir. ESG nerede eksik kaldığımızın, nerede iyi olduğumuzun fotoğrafıdır. Liderimiz Kocaeli teşkilatlarına güveniyor. Bu güvene layık olacağımıza ve başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“SEMBOL İL KOCAELİ OLACAK”

“Cumhur ittifakı milletin aklı” sloganının partililerce ezberlenmesi gerektiğini dile getiren Ünlü, “ülke üzerindeki kara bulutlardan beraberce 24 Haziran seçimleri ile kurtulacağız. Bugün MHP önce kendi içerisinde haince planlanan oyunları liderinin öngörüleriyle bozdu. Sonra sizlerin desteği ile Kocaeli’de örnek bir duruş sergiledi. Kocaeli cumhur ittifakında yine örnek bir il olacaktır” açıklamasında bulundu.