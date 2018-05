MHP’lilerden polise moral ziyareti

Türkiye, 24 Haziran seçimlerini konuşurken bir taraftan da terörle mücadelesine ara vermeden devam ediyor. MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca öncülüğünde parti yöneticileri geçtiğimiz günlerde Kocaeli Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette milletvekili aday adayları Vedat Akbulut, Gürbüz Aslan, Ercan İnci, Ağrı Milletvekili aday adayı Reyhan Doğancı, Tunceli Milletvekili aday adayı Emre Denizbilgin ve partililer hazır bulundu.

“SİZLERİN YANINIZDAYIZ”

Buluşma sırasında konuşan ilçe başkanı Zeki Omurca, “Terör örgütlerinin korkulu rüyası özel hareket polislerimiz her görevlerinde çok başarılı operasyonlara imza atmıştır. Her defasında güvenliğimiz ve vatanımız için canla başla mücadele ediyorlar. Bizler de vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruyan polislerimize moral vermek adına böyle bir ziyaret gerçekleştirdik. He zaman onların yanındayız” ifadelerini kullandı.