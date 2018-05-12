Yaralı işçilere CHP’den ziyaret

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı sırasında kurulumu yapılan yüksek gerilim direğinin devrilmesi sonucu 60 metrelik yükseklikten düşerek yaralanan işçiler Nadir Yağcı, Serkan Turan, Ufuk Er ve Deniz Ters, CHP’liler ziyaret etti. CHP İl İl Başkan yardımcıları Bilgi Dehmen ve Suca Omurca, işçilerle tedavi gördükleri hastanelerde bir araya geldi. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın da geçmiş olsun dileklerini ileten Dehmen ve Suca, yaralanan işçilere örgüt olarak her türlü destek vereceklerini söyledi.