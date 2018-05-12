Geçtiğimiz günlerde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı sırasında kurulumu yapılan yüksek gerilim direğinin devrilmesi sonucu 60 metrelik yükseklikten düşerek yaralanan işçiler Nadir Yağcı, Serkan Turan, Ufuk Er ve Deniz Ters, CHP’liler ziyaret etti. CHP İl İl Başkan yardımcıları Bilgi Dehmen ve Suca Omurca, işçilerle tedavi gördükleri hastanelerde bir araya geldi. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın da geçmiş olsun dileklerini ileten Dehmen ve Suca, yaralanan işçilere örgüt olarak her türlü destek vereceklerini söyledi.
Bugün 15:57 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:59 TSİ )
Yaralı işçilere CHP’den ziyaret
CHP İl Başkan yardımcıları Bilgi Dehmen ve Suca Omurca, 60 metrelik yükseklikten düşerek yaralanan işçiler ziyaret etti, partinin her türlü desteği işçilere sağlayacağını iletti.
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Bugün 15:57 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz