İmzaya gelip üye oldular

İmza için gelen vatandaşlardan bazıları stant görevlilerinin destekleri ile SP’ye üye olmayı da ihmal etmediler.

“TEMEL BEY TESİR ETMİŞ”

İmza sürecinde halkın büyük desteğini gördüklerini dile getiren SP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Özen, “Gösterilen ilgi bize genel başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun toplumdaki etkisini net bir şekilde gösterdi. Adliye önlerine açtığımız stantlarda üye patlaması yaşadık. Temel beyin söylemi o kadar tesirli olmuş ki, her kesimden insan gelerek partimize üye olmak istediğini söyledi” dedi.