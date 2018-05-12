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Dün 16:00 TSİ- Siyaset ( G : Dün 16:01 TSİ )

Gençler, İYİ Partilileri dinledi

İYİ Parti Kocaeli milletvekili aday adayları ve Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı Değirmendere’de düzenlenen toplantıda bölge gençliği ile bir araya geldi.

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Kahvaltılı gerçekleşen buluşmaya milletvekili aday adaylarından Adil Gülez, Ayşegül Babacan, Dijle Akın, Ruhan Tekcan ve Murat Atar katılım sağladı. Gerçekleşen buluşmada gençlerin sorularını yanıtlayan aday adayları hedeflerini anlatma imkanı buldu. Toplantı sonunda konuşan İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, partilerine katılımın giderek arttığını, özellikle gençlerin ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Dün 16:00 TSİ - Siyaset

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