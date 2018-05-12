Dün 16:00 TSİ - Siyaset

Gençler, İYİ Partilileri dinledi

İYİ Parti Kocaeli milletvekili aday adayları ve Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı Değirmendere’de düzenlenen toplantıda bölge gençliği ile bir araya geldi.