Kahvaltılı gerçekleşen buluşmaya milletvekili aday adaylarından Adil Gülez, Ayşegül Babacan, Dijle Akın, Ruhan Tekcan ve Murat Atar katılım sağladı. Gerçekleşen buluşmada gençlerin sorularını yanıtlayan aday adayları hedeflerini anlatma imkanı buldu. Toplantı sonunda konuşan İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, partilerine katılımın giderek arttığını, özellikle gençlerin ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.
Dün 16:00 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Dün 16:01 TSİ )
Gençler, İYİ Partilileri dinledi
İYİ Parti Kocaeli milletvekili aday adayları ve Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı Değirmendere’de düzenlenen toplantıda bölge gençliği ile bir araya geldi.
Büyütmek için resme tıklayın
Dün 16:00 TSİ - Siyaset
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz