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Dün 16:01 TSİ- Siyaset ( G : Dün 16:02 TSİ )

SP’liler dert dinledi

Saadet Partisi yöneticileri, cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterilen genel başkanları Temel Karamollaoğlu’da destek olmak amacı ile açtıkları imza stantlarına vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekmişti.

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Partinin stantlarını ziyaret eden vatandaşların şikayetlerini de SP’lilerle paylaştıkları gözlendi. Vatandaşların en çok ekonomik sıkıntılar ve ülke içi problemlerle ilgili olarak konuları gündeme getirdikleri belirtildi.

Dün 16:01 TSİ - Siyaset

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