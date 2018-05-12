Partinin stantlarını ziyaret eden vatandaşların şikayetlerini de SP’lilerle paylaştıkları gözlendi. Vatandaşların en çok ekonomik sıkıntılar ve ülke içi problemlerle ilgili olarak konuları gündeme getirdikleri belirtildi.
Dün 16:01 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Dün 16:02 TSİ )
SP’liler dert dinledi
Saadet Partisi yöneticileri, cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterilen genel başkanları Temel Karamollaoğlu’da destek olmak amacı ile açtıkları imza stantlarına vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekmişti.
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Dün 16:01 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz