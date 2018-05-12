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Dün 16:03 TSİ- Eğitim ( G : Dün 16:06 TSİ )

Bahçeşehir Koleji’nde ‘aydınlığa ilk adım’

Özel Kocaeli Bahçeşehir İlkokulu’nda Aydınlığa İlk Adım Günü etkinliği gerçekleştirildi.

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Özel Kocaeli Bahçeşehir İlkokulu öğrencileri her yıl geleneksel olarak kutladıkları ‘Aydınlığa İlk Adım Günü’nü bu yıl da büyük bir coşkuyla doyasıya yaşadı. 1’inci sınıf öğrencilerinin okumaya başladıkları günü temsilen kutlanan Aydınlığa İlk Adım Günü’nde öğrenciler kadar velilerin de heyecan ve mutlulukları görülmeye değerdi.

VELİLER DE OYUNLARA KATILDI

Toplu fotoğraf çekiminin ardından öğrencilerin hulahoplarla yapmış oldukları renkli dans gösterisiyle başlayan etkinlikte, okul korosunun Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak söylediği birbirinden güzel şarkılar Aydınlığa İlk Adım coşkusunu izleyenlere yaşattı. Parkur oyunlarıyla daha da renklenen etkinlikte, veliler de oyunlara katılım sağlayarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

“AYDINLIK GÜNLERE ERİŞSİNLER”

Okul Müdürü Mahmut Kalcı, “Aydınlığa İlk Adım, dilerim ki öğrencilerimizin aydınlık bir geleceğe attıkları adım olsun. Ellerine aldıkları kalem ve okudukları her kitap, yollarına ışık tutsun. Çocuklarımızı bu yolda yalnız bırakmayan siz değerli anne-babalarımızı ve kıymetli öğretmenlerimizi tebrik ediyor, tüm çocuklarımızın bilimden, sanattan, spordan kopmadan, bol bol okuyarak, yazarak, kendilerini her an geliştirmeye çalışarak nice aydınlık günlere erişmelerini yürekten temenni ediyorum” dedi.

Dün 16:03 TSİ - Eğitim

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