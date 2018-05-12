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Dün 16:12 TSİ- Spor ( G : Dün 21:09 TSİ )

İzmit Belediye son maça bıraktı: 63-58

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off ikinci maçında İzmir temsilcisi Urla Belediyespor ile karşılaşan İzmit Belediyespor rakibine 5 sayı farkla 63-58 mağlup oldu ve seride durum 1-1 oldu.

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Maç boyunca büyük bir çekişme yaşanırken, ilk çeyreği Urla 10-6, ikinci çeyreği de 30-27 önde tamamladı.

SALI 18.00’DA

Üçüncü çeyrekte iki takım da 20’şer sayı üretti ve İzmit Belediye son çeyreğe 50-47 geride girdi. Son 10 dakikalık dilimde de heyecan dinmedi. Urla’da Emel ve Cierra, İzmit’te de Jazz sayılar buldu. Son bölümleri daha az hata ile oynayan rakibi karşısında öne geçemeyen İzmit Belediye maçı 63-58 kaybetti. İki takım arasındaki karar maçı 15 Mayıs Salı günü İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak ve mücadele saat 18.00’da başlayacak.

URLA BELEDİYE: 63  İZMİT BELEDİYE: 58

SALON: İzmir 12 Eylül

URLA BELEDİYE: Emel**** (18), Cierra*** (10), Doğa** (9),  Büşra** (7), Özge** (7), Yeliz** (7) Ayşe** (4), Canan* (1), Mısra, Esra

İZMİT BELEDİYE:Jazz**** (24), Melek*** (12),Deniz Üstün**(7),Berrin** (5), Meriç* (3), Ebru* (3), Deniz Doğan* (2), Kübra

  1. PERİYOD: 10-6
  2. PERİYOD: 30-27
  3. PERİYOD: 50-47

MAÇ SONUCU: 63-58

Dün 16:12 TSİ - Spor

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