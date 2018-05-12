Cumhurbaşkanı adayı olmaması ile ilgili eleştirilere de yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Dün akşam kadınlarla bir toplantımız vardı. AK Partili kadın çıktı şunu söyledi ‘siz niye aday olmadınız’ Şunu söyledim. Cumhurbaşkanı seçildiğiniz anda meclise geleceksiniz, tarafsız davranacağınıza dair yemin edeceksiniz. Bir partinin genel başkanı tarafsız olamaz. Tarafsız olamadığı için namuslu adamsa, namusu ve şerefi üzerine yemin edemez. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız 80 milyonu kucaklayacak. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız bir partinin genel başkanı olarak Anayasa Mahkemesine hakim tayin etmeyecek, hakimleri yanına alıp ‘gelin hep beraber çay toplamaya gidelim’ demeyecek” diye konuştu.
Dün 16:39 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Dün 16:42 TSİ )
Kılıçdaroğlu, neden Cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmaması nedeniyle yöneltilen eleştirilere yanıt vererek, “Cumhurbaşkanı seçildiğiniz anda meclise geleceksiniz, tarafsız davranacağınıza dair yemin edeceksiniz. Bir partinin Genel Başkanı tarafsız olamaz "dedi.
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Dün 16:39 TSİ - Siyaset
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