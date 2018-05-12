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Karslılar’da Kazgan yeniden başkan

Kocaeli Karslılar Derneği 1’nci olağan kongresinde tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Ali Can Kazgan güven tazeledi.

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Kocaeli Karslılar Derneği 1’nci olağan kongresi Birlik İş Hanı’nda bulunan dernek binasında gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Ali Can Kazgan tek aday olarak seçime gitti.60 üyesi bulunan Kocaeli Karslılar Derneği kongresinde divan başkanlığını ise Türk Ocakları Başkanı Yücel Alpay Demir üstlendi.Katip üyeliğini Hakan bilgin, Muharrem Demirkol yaptı. Kongreye İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman’ın yanı sıra çok sayıda dernek üyesi katıldı.Toplam 36 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 9 kişilik yönetim kurulu üyesi 3 kişilik denetim kurulu üyesi seçildi.

SİZLERİ TEMSİL ETTİK

Kongrede konuşan Kocaeli Karslılar Derneği mevcut başkanı Ali Can Kazgan, “Derneğimizin dinamizmini idealist gençlerden, gücünü ve uzmanlığını ise tecrübeli akil büyüklerimizle istişareler alacaktır. Fikirlerini yansıtabilen, milletine faydalı bir dernek olabilmek için gereken çalışmaları yaptık. Bizler söylediğimiz sözlerle kısa süre içinde Kocaeli’de adımıza yakışır faaliyetler gösterdik. Sizler en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık ve aynı şekilde devam edeceğiz” dedi.

Ali Can Kazgan’ın yönetimi:

Yönetim: Ali Can Kazgan, Alper Alyılmaz, NuraliCifci, Necati Katırağ, Yahya Kemal Yakupoğlu, Selda Çifçi, Faruk Karakuzu, Tarkan Bilgin, Kadir Uğur Yılmaz.

Denetim: Gökhan Özecik, Muharrem Uğur Demirkol, Özcan Kazgan.

Dün 17:11 TSİ - Gündem

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