Polis memurunun ölümü yasa boğdu!

Uzun zamandan beri Karamürsel Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, Karamürsel'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen polis memuru Murat Aysever fenalaşması üzerine kaldırıldığı ve yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Aysever'in ölüm vefat haberi ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.