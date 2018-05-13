CHP 24 Haziranda yapılacak erken seçimde 43 milletvekili aday adayını sabah saat 10.00'da Otel Asya'da tanıtacak. Tanıtım toplantısı öncesinde 43 aday adayı İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. CHP Genel merkez tarafından 12 ilçe başkanına gelen talimat doğrultusunda ilçe başkanları 13 kişilik milletvekili aday adayı listesi hazırladı. Tanıtım toplantısı öncesinde ilçe başkanları tarafından hazırlanan aday adayları listesi dün tamamlandı ve bugün kapalı zarflar şeklinde il başkanına teslim edildi. Zarfların daha sonrasından genel merkeze gönderileceği öğrenildi.
Bugün 09:39 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:13 TSİ )
CHP’de listeler hazırlanıyor...
CHP Genel Merkez tarafından 12 ilçe başkanına 13 kişilik milletvekili listesi hazırlaması doğrultusunda talimat geldi. İlçe başkanları liste hazırlıklarını tamamlamasının ardından kapalı zarf şeklinde İl Başkanı Cengiz Sarıbay’a teslim etti.
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Bugün 09:39 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz