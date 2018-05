İZLİDER 21’inci kez pilav gününde buluştu

Kısa adı İZLİDER olan ve 1997 yılında kurulan İzmit Lisesi Mezunları Derneği tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl olduğu gibi bu yılda İzmit Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen 21. pilav günü etkinlikleri çerçevesinde bir araya gelen mezun öğrencileri eski günleri andı. İZLİDER Başkanı Cem Gökmen’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP Milletvekili aday adayı Mehmet Ümit Küçükkaya, Biz İzmit’iz Platformu Başkanı Hüseyin Erol ve çok sayıda mezun katıldı.

Eski dostlar sağlık için çok önemli

Programın açılış konuşmasını yapan Okulun en eski öğrencilerinden Hikmet Bayar, “Ben 69 yıl önce bu bina ilk yapıldığında 1949 yılında burada eğitime başlayan ilk kişilerdenim. Yaşımız itibari ile burada bulunanların en eskileri bizleriz. Biz şuan ki Gazi Lisesi’nde ortaokula başladığımızda ortaokul İzmit’in en büyük eğitim kurumuydu. Bu arazi eskin bayram alanıydı. Biz okula yaya gidip geliyorduk. Çünkü bizim dönemimizde motorlu taşıt yoktu. Ben İzmit Lisesi’nden mezun olmadım. Lise 1’i burada okuyup Kuleli Askeri Lisesine geçtim ve oradan mezun oldum. Uzun ve sağlıklı yaşamak için eski dostlar ile birlikte yaşamak gerçekten çok önemli. Bu yüzden bu tip programlara katılmayı çok önemsiyorum” dedi.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

Bayar’ın ardından konuşan İzmit Lisesi Müdürü Fatih Taşdelen, “Şundan emin olabilirsiniz ki İzmit Lisesinin tüm çalışanları okulumuzun saygınlığını zirveye taşıyacak her türlü gayreti sarf etmektedir. Bu uğurda verdiğimiz çaba özellikle siz değerli mezunlarımızı her zaman yanımızda görmek bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Başta Cem başkan ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Son iki yılda bizlere çok büyük destekleri oldu. Birlikte çok çalışma yaptık. Başımız her sıkıştığında kendilerine başvurduk. Onlarda sağ olsunlar nispetince bizleri boş çevirmediler” dedi.

33 Öğrencimize burs veriyoruz

Taşdelen’in ardından konuşan İZLİDER Başkanı Cem Gökmen “İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan bizi her programımızda bizi desteklemiştir. İzmit Lisesi pilav günleri hiçbir şekilde ücret karşılığı yapılmamaktır. Biz bu konuda gerçekten çok titiz bir şekilde çalışıyoruz. İzmit Liselimizin değerli mezunlarından Ferhat Göçer hepinize selamlarını gönderdi. Şuan 33 öğrencimize burs veriyoruz. Bunda da sizlerin değeri çok büyük. Tek ricamız aidatlarınızda bizlere destek vermenizdir” dedi.

Doğan: Hocalarımı burada görünce dilim tutuluyor

Etkinlikte konuşan İzmit Lisesi mezunlarından İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise “Her pilav gününde hocalarımı burada görünce dilim tutuluyor. Ülkemize ve kentimize çok değerli insanlar kazandıran ve bu günlere gelmemizi sağlayan çok değerli hocalarıma teşekkür ediyorum. İzmitli olmak ve İzmit Lisesi mezunu olmak benim için her zaman büyük bir gurur olmuştur. İzmit Lisesi Vakfını kurmamız gerekiyor. Derneğimiz bir koldan vakfımızda başka bir kolada çalışmalı. Aynı zamanda İzmit Lisesi Müzesini de hayata geçirmeliyiz. Ben bu anlamda ne yapılması gerekiyorsa hazırım” dedi.

Tescile değer olmadığına karar verildi

Doğan’ın ardından söz alan Biz İzmit’iz Platformu Başkanı Hüseyin Erol “ İzmit Lisesi binasının geleceği ile ilgili gerçekten büyük bir soru işareti var. Biz bu anlamda okulun fiziki varlığının korunması istiyoruz. Bu nedenle Anıtlar Yüksek Kuruluna okulun korunması için başvurduk ve bize gelen cevabı ilk olarak sizlerle buradan paylaşmak istiyorum; İzmit Lisesi binasının özgün nitelik taşımamasından tescile değer olmadığına karar verilmiştir. Zaman içerisinde işlev ve konfor koşullarına uygun yapılan yeni düzenlemeler ile yapıldığı dönemin mimari özellikleri yitirmesi sebebi ile yapısal özellikler bakımından yasal nitelikleri taşımadığı anlaşılması nedeniyle taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesinin uygun olmadığına karar verilmiştir” denildi. Yani bu binanın bir tarihi yapısı yok denilmek isteniyor. Bundan sonra hem İzmit’te yaşayanlar hem de İzmit’te sahip çıkanların bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Kentimizin yetkili kişilerinin bu konudaki kirli bilgileri ortadan kaldırması gerekiyor” şeklinde konuştu.