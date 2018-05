TEB’den çiftçilere özel %50’ye varan faiz indirimi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), geleneksel olarak Dünya Çiftçiler Günü kapsamında hayata geçirdiği kampanyalarla üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu yıl 1-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile tarım kredisi kullanacak çiftçilere yüzde 50’ye varan faiz indirimi fırsatı sunan TEB, ayrıca TEB Pratik Haberci’nin üreticilere özel tasarlanan yeni paketi Benim Havam servisinde yüzde 50 indirim imkanı sağlıyor.

ÖDEME KOLAYLIĞI

TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz Türkiye’de nüfusun üçte birinin tarım sektöründen geçindiğini ve ülkemizin dünyanın ilk on tarım ülkesi arasında yer aldığını belirtirken, tarımı ülkemiz için bir zenginlik kaynağı haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. Boz, “TEB olarak, ülke ekonomimizin sürdürülebilir büyümesini desteklemek üzere 2007’den bu yana Tarım Bankacılığı’nda sunduğumuz ürün ve hizmetlerle çiftçilerimizin yanında yer alıyor; ihtiyaç duydukları her alanda destek veriyoruz. Bu yıl da her yıl olduğu gibi Dünya Çiftçiler Günü kampanyamızı hayata geçirdik. Mayıs ayı boyunca sürecek kampanyamızla üreticimize ödeme kolaylığı sağlayarak yüzde 50’ye varan faiz indirimi sunuyoruz. Bu yıl üreticimizin hayatını kolaylaştırmaya, verimlerini artırmaya yönelik yeni bir hizmeti daha sunmaya başlıyoruz” dedi.

‘Benim Havam’ ile üreticiye tarla ve ürüne göre kişiselleştirilmiş bilgilendirme

Faiz indirimi kampanyasına ek olarak TEB Pratik Haberci üzerinden yenilikçi bir hizmeti daha üreticilerle buluşturacaklarını belirten Boz, “Müşterilerimizin bankacılık işlemlerini onlar için takip ettiğimiz TEB Pratik Haberci’ye entegre edilen çiftçi paketi ‘Benim Havam’ hizmeti ile üreticimiz tarla lokasyonu ve yetiştirilen ürüne göre kişiselleştirilmiş bilgilendirmelere ulaşabiliyor. Sistem üzerinden üç günlük detaylı nem, yağış, rüzgar bilgilerini içeren meteoroloji bilgilerini alabiliyorlar. Üretici, böylece ürününe ve tarlasının lokasyonuna göre gübre ve ilaç zamanlarıyla ilgili uyarı ve önerileri alabiliyor. Bu yenilikçi hizmetle üreticimizin beklenmedik hava durumlarına karşı güvenle ürün yetiştirmesini sağlamaya ve verimlerini artırmaya odaklanıyoruz. Dünya Çiftçiler Günü kapsamında yeni kampanyamızla TEB Pratik Haberci Benim Havam servisi alan çiftçilerimize yüzde 50 indirim sunuyoruz” dedi.

Boz: "TEB Harman Kart ile alışverişlerde faizsiz dönem avantajı sağlıyoruz"

Dünya Çiftçiler Günü kapsamında özel olarak sundukları ürün ve hizmetlere ek olarak TEB Harman Kart ürünü ile üreticilerin temel girdilerinin temininde avantajlı ödeme şartları sağladıklarını belirten Boz, “TEB Harman Kart ürünümüzle üreticilerimiz, mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, fide ve yem gibi ihtiyaçlarını kolayca temin edebiliyor; alışverişleri ve nakit çekim işlemleri sonrasında geri ödemelerini hasat vadelerine uygun olarak yapabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı üye işyerlerinden yaptıkları alışverişlerde faizsiz dönem avantajlarından faydalanabiliyorlar.

5 AY FAİZSİZ DÖNEM

Üreticilerimizin hayatını kolaylaştırmak için TEB Harman Kart aracılığıyla avantajlı iş birlikleri geliştirmeye de devam ediyoruz. Shell, Petrol Ofisi, Sunpet/Opet ve İGSAŞ Gübre ile güç birliği yaparak üreticilerimizin günlük hayatını etkileyen en önemli ihtiyaçları için pek çok kaynaktan avantajlı satın alım yapmalarını sağlıyoruz. Akaryakıt ihtiyaçlarını bu firmalardan TEB Harman Kart’la karşılayan üreticiler 5 ay faizsiz dönem avantajından faydalanıyor. Üreticiler ayrıca ödemelerini hasat/gelir dönemlerine uygun vadelerde yapma ve tarımsal üretime yönelik diğer ihtiyaçlarını anlaşmalı üye iş yerlerinden karşılama imkânına da sahip oluyor.

ÖDEME YAPABİLME KOLAYLIĞI

İGSAŞ Gübre ile iş birliğimiz kapsamında ise gübre ihtiyaçlarını İGSAŞ Gübre’den TEB Harman Kart'la karşılayan çiftçiler 6 ay faizsiz dönem avantajından faydalanıyor. Ayrıca çiftçiler bu iş birliği ile de ödemelerini hasat/gelir dönemlerine uygun vadelerde yapma, tarımsal üretime yönelik diğer harcamalarını da anlaşmalı üye işyerlerinden karşılama ve farklı noktalardan ödeme yapabilme kolaylığına kavuşuyor” diye konuştu.

Tohum Şubelerle tarım üreticilerine özel hizmet

Banka olarak tarımının gelişmesine katkı sağlamaya yönelik çalışmalara odaklandıklarını belirten Boz, “Tarım üreticilerine özel oluşturduğumuz şube konseptimiz olan Tohum Şubelerimizde üreticilerin ihtiyaç duydukları kapsamlı bankacılık hizmetlerini çoğunluğu ziraat mühendisi olan ve sektörü yakından tanıyarak üreticilerimizle empati kurabilen deneyimli kadrolarla sağlıyoruz. Tohum Şubelerimizin sayısı hızla artmaya devam ediyor. İlkini Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde açtığımız tohum şubelerimiz bugün itibariyle Adapazarı-Geyve, Afyon-Emirdağ, Ankara- Çubuk, Antalya- Kalkan, Aydın-Çine, Bursa- Yenişehir, Çanakkale-Bayramiç, Denizli- Acıpayam, İzmir- Bayındır, İzmir-Menderes, Kayseri- Develi ve Yeşilhisar, Konya-Çumra, Manisa- Sarıgöl, Kula ve Saruhanlı, Mersin- Mut, Samsun- Vezirköprü, Tekirdağ- Hayrabolu, Tokat- Zile, Yozgat- Boğazlıyan’da bulunuyor.

TEB KOBİ TV’de üreticilerin soruları yanıtlanıyor

TEB KOBİ TV’de tarım sektörü çalışanları ve üreticilere yönelik sektörel güncel haberler yayınlandığını aktaran Boz, “Bu kanaldan farklı tarımsal ürünler konusunda bölgesel potansiyellerden, tarımda yeni üretim tekniklerine kadar pek çok konuda haber veriyoruz. Ayrıca ihracat hedefli tarımsal üreticilere yönelik ihraç edilecek ürünler, dış ticaret yapan üreticilerin dikkat etmesi gereken noktalar konusunda da özel haberler yapıyoruz, üreticilerin sorularını yanıtlıyoruz” dedi.