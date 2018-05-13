Derince Birlik 2 attı, 3 aldı: 0-2

Haber albümü için resme tıklayın

Derince Birlik maçı Metehan ve Cesur’un golleriyle 2-0 kazandı. İzmit Belediye’de Kadir, bitime 3 dakika kala kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Derince Birlik aldığı kritik galibiyetle puanını 24’e çıkardı ve 22 puanlı İzmit Belediyespor’un üzerinde haftayı ikinci sırada tamamladı.

İZMİT BELEDİYESPOR: 0 DERİNCE BİRLİKSPOR: 2

STAT: M. Ali Kağıtçı (U13 A)

HAKEM: Harun Ödebek***

İZMİT BELEDİYESPOR: Yunus**, Yusuf***, İsa**, Yahya***, Duhan**, Kadir** Mehmet** (Lokman**), Emirhan**, Fatih***, Zeki**, Koray**, (Mert**)

DERİNCE BİRLİKSPOR: Emirhan***, Cesur***, Yunus*** (Yavuz Selim**), Arda***, Ali*** Yasir*** Görkem***(Yusuf**), Metehan***, Yusuf İpek***, Alperen*** (Ahmet Asaf**)

GOLLER: Dk.9 Metehan, Dk.60+2 Cesur (Derince Birlik)

KIRMIZI KART: Dk. 57 Kadir (İzmit)