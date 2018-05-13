Derince Birlik 2 attı, 3 aldı: 0-2

Derince Birlik maçı Metehan ve Cesur’un golleriyle 2-0 kazandı. İzmit Belediye’de Kadir, bitime 3 dakika kala kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Derince Birlik aldığı kritik galibiyetle puanını 24’e çıkardı ve 22 puanlı İzmit Belediyespor’un üzerinde haftayı ikinci sırada tamamladı.
İZMİT BELEDİYESPOR: 0 DERİNCE BİRLİKSPOR: 2
STAT: M. Ali Kağıtçı (U13 A)
HAKEM: Harun Ödebek***
İZMİT BELEDİYESPOR: Yunus**, Yusuf***, İsa**, Yahya***, Duhan**, Kadir** Mehmet** (Lokman**), Emirhan**, Fatih***, Zeki**, Koray**, (Mert**)
DERİNCE BİRLİKSPOR: Emirhan***, Cesur***, Yunus*** (Yavuz Selim**), Arda***, Ali*** Yasir*** Görkem***(Yusuf**), Metehan***, Yusuf İpek***, Alperen*** (Ahmet Asaf**)
GOLLER: Dk.9 Metehan, Dk.60+2 Cesur (Derince Birlik)
KIRMIZI KART: Dk. 57 Kadir (İzmit)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz