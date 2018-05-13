1937 Seka, Yıldız’ı 7 bitirdi: 7-3

Maç boyunca üstün bir futbol ortaya koyan 1937 Seka maçı 7-3 kazandı. Seka’ya 3 puanı getiren golleri Barış (3),Yunus (2), Emir Batuhan ve Onuralp atarken, Yıldızspor’da Ahmet, Adem ve İrfan fileleri havalandıran isimler oldu. Grupta Kartepe Belediyespor’u takip eden Seka puanını 27’ye çıkardı. İzmit Yıldızspor ise 16 puanda kaldı.
KOCAELİ 1937 SEKA: 7 İZMİT YILDIZSPOR: 3
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-13 D)
HAKEM: İbrahim Etem Çapar ***
KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Abdullah***, Onuralp***, Kadir**, Ensar***, Emir***, Abdullah Özcan***(Muhammet Efe**), Emir Batuhan***, Barış***, Arda*** (Semih **), Talha***, Yunus***
İZMİT YILDIZSPOR: Burak*** (Ahmet **), Muhammet Hellaç*** (Alp**), Furkan**, Alp***, Göktuğ**, Ahmet***, İlker **, Alperen ** (Osman **), Mert **, Adem***, İrfan*** (Abdulsamet**)
GOLLER: Dk. 4 Emir Batuhan, Dk. 21,46, 53 Barış, Dk.18 Onuralp, Dk. 15,23 Yunus (1937 Seka) Dk. 6 Ahmet, Dk.40 Adem, İrfan Dk.55 (İzmit Yıldız)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz