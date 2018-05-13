İzmit FK’dan 3’ü 1 yerde!

Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta İzmit ekibine 3 puanı getiren goller 16. dakikada Yiğit, 25. ve 42. dakikalarda da Berat’tan geldi. İzmit Futbol Kulübü aldığı 3 puanla puanını 16’ya çıkarırken, Yavuzspor 11 puanda kaldı. B Grubu’nda Kocaeli Güneşspor ile Kocaelispor arasında müthiş bir çekişme söz konusu. Kocaeli Güneş 11 maçta topladığı 33 puan ile lider, Kocaelispor ise 11 maçta topladığı 30 puan ile ikinci sırada bulunuyor.

İZMİT FK: 3 YAVUZSPOR: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-13 B)

HAKEM: Erhan Demirci***

İZMİT FK: Alptekin***, Samet***, Kaan***, Baran***, Can***, Eren*** (Arda**) Yiğit*** (Berkay**) Berat****, Çınar***, (Talha **), Kaan Çınar*** (Tolga**), Yaşar***

YAVUZSPOR: M. Akif**, Alperen**(Eren**), Ahmet**, Barış**, Latifcan**, Engin**, Baran*** Furkan** Seyit***, Fatih** (Mehmethan**), Raif ** (Mesut**)

GOLLER: Dk.5 Seyit Ali (Yavuzspor), Dk.16 Yiğit, Dk.25,42 Berat (İzmit)