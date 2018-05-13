Mert Ali Satır yine gururumuz oldu

Özel Bilgili Kültür Temel Lisesi öğrencisi Mert Ali Satır, 100 metre sırt üstü yüzmede Dünya ikincisi olarak, gurur yaşadı, yaşattı. Okul yönetimi ve ilimiz spor adamları, İzmitli sporcu Mert Ali’yi üstün başarısından ötürü tebrik etti.

BAKAN BAK ÇOK MEMNUN

Yıldızlar Yüzme Kulübü sporcusu Mert, geçen yıl Fas'tan da gümüş madalyayla dönmüştü. Başarılı yüzücü 21- 24 Haziran 2017 tarihinde Ukrayna’da yapılan yarışmada da, 50 metre sırt üstünde yarışmış, 27 saniye 78 saliselik derecesiyle Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanmıştı. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mert de olmak üzere ülkemiz için madalya alan tüm sporcularımızı kutladı.