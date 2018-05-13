Masa Tenisi ve Dart’ta ödüller sahibini buldu

17 Ağustos Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona 130 Masa Tenisi, 65 de Dart sporcusu katıldı. Çekişmeli geçen müsabakaların sonunda dereceye giren öğrencilere, protokol tarafından ödülleri takdim edildi.
PRTOKOLÜN İLGİSİ YOĞUN OLDU
Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü İsmail Çalgan, Gölcük İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Kızıldağ, Gölcük Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu, Gölcük Belediye Spor Müdürü Salim Tekeş, Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi Okul Müdürü Cengiz Altunbaş, Çakabey Okul Müdürü Kamil Uslu ve Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi Okul Müdürü Abdullah Doğan verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz