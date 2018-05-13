Bugün 10:36 TSİ - Spor

Masa Tenisi ve Dart’ta ödüller sahibini buldu

‘Gölcük’te Öğrenci Olmak’ projesi kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle, Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde, Gölcük Okullar Arası 2.Lig Ortaokul ve Lise genç kız-erkek Masa Tenisi ve Dart Turnuvası düzenlendi.