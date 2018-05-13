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Bugün 10:36 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:38 TSİ )

Masa Tenisi ve Dart’ta ödüller sahibini buldu

‘Gölcük’te Öğrenci Olmak’ projesi kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle, Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde, Gölcük Okullar Arası 2.Lig Ortaokul ve Lise genç kız-erkek Masa Tenisi ve Dart Turnuvası düzenlendi.

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17 Ağustos Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona 130 Masa Tenisi, 65 de Dart sporcusu katıldı. Çekişmeli geçen müsabakaların sonunda dereceye giren öğrencilere, protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

PRTOKOLÜN İLGİSİ YOĞUN OLDU

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü İsmail Çalgan, Gölcük İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Kızıldağ, Gölcük Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu, Gölcük Belediye Spor Müdürü Salim Tekeş, Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi Okul Müdürü Cengiz Altunbaş, Çakabey Okul Müdürü Kamil Uslu ve Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi Okul Müdürü Abdullah Doğan verdi.

Bugün 10:36 TSİ - Spor

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