Pehlivan Bursa’dan 2 altınla döndü

Şener Sar’ın talebeleri, Bursa Orhangazi güreşlerinde de kürsü gördü. Ayak Boy’da Furkan Güler ve Küçük Orta Küçük Boy’da Seçkin Duman şampiyon oldu.

ŞENER SAR TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan Küçük Orta Küçük Boy’da Alperen Çelebi üçüncü, Küçük Orta Büyük Boy’a Erdal Duman ve Deste Küçük Boy’da da Emre Duman beşinciliği elde etti. Şener Sar “Tüm sporcularımızı tebrik ederiz. Bize hiçbir zaman maddi ve manevi desteğini esirgemeyen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan beyile güreş sorumlumuz Muhammet Öztürk beye teşekkürü bir borç biliriz” dedi.