Yarışma için teknik toplantı bugün İzmit Atatürk Spor Salonu’nda olacak. Kocaeli Okul Sporları Tertip Kurulu, saat 11.00’a kadar iştirak formlarını getirmeyen sporcuların yarışamayacağını duyurdu.
Bugün 10:38 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:39 TSİ )
Yüzme şöleni 21 Mayıs’ta
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Minikler (Kız Erkek) Yüzme İl Birinciliği 21 Mayıs’ta Gebze Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşecek.
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Bugün 10:38 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz