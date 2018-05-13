Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 10:39 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:46 TSİ )

Yalnız yaşayan annelerin mutlu günü

Kocaeli Anneleri Derneği Kartepe Belediyesi’nin Alo Evlat hattı projesi kapsamında yalnız yaşayan anneleri ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Anneleri Derneği Kartepe Belediyesi’nin Alo Evlat hattı projesi kapsamında yalnız yaşayan anneleri ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı. Dernek Başkanı Hande Kaya, yönetim kurulu ve üyelerin eşlik ettiği ziyarete Kartepe Belediyesi ev sahipliği yaptı. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, yalnız yaşayan annelere çeşitli hediyeler takdim edilerek sohbet edildi. Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Kaya anneler ile yaptığı sohbette "Annelerimiz çok kıymetli... Bu önemli günde onların yanında olabilmek anne olan bizler için çok başka bir duygu" dedi. Annelerin elleri öpülerek ve hayır duaları alınarak ziyaret tamamlandı.

Bugün 10:39 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Polis memurunun ölümü yasa boğdu! mask
Polis memurunun ölümü yasa boğdu!
e-devlete bir yeni özellik daha eklendi! mask
e-devlete bir yeni özellik daha eklendi!
Kılıçdaroğlu, neden Cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıkladı mask
Kılıçdaroğlu, neden Cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıkladı
Karamollaoğlu: Çalmayız, kimsenin de çalmasına müsaade etmeyiz! mask
Karamollaoğlu: Çalmayız, kimsenin de çalmasına müsaade etmeyiz!
Haydar Akar: İlk defa bu kadar inandım! mask
Haydar Akar: İlk defa bu kadar inandım!
Esnaf Odaları Birliği’nde kongre günü mask
Esnaf Odaları Birliği’nde kongre günü
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
"Bu körfez çok pislik gördü, seni kaldıramaz" mask
"Bu körfez çok pislik gördü, seni kaldıramaz"
O hastane, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi" oldu! mask
O hastane, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi" oldu!
Fabrikada feci iş kazası: 1 ölü! mask
Fabrikada feci iş kazası: 1 ölü!
Kazada yaralandı, hastanede öldü! mask
Kazada yaralandı, hastanede öldü!
Eyüp Taneli vefat etti mask
Eyüp Taneli vefat etti
Ünlü marka İzmit'e geliyor! mask
Ünlü marka İzmit'e geliyor!

GALERİ

Cennet nasıl olmasın ayaklarının altında ANNEM? mask
Cennet nasıl olmasın ayaklarının altında ANNEM?
Sarıbay, aday adaylarını uyardı mask
Sarıbay, aday adaylarını uyardı
Eczacılar 179’uncu yılını kutladı mask
Eczacılar 179’uncu yılını kutladı
Kültür Okulları'nda görkemli mezuniyet mask
Kültür Okulları'nda görkemli mezuniyet
Binlerce Çerkes ve Abhaz, sürgünde ölen atalarını andı mask
Binlerce Çerkes ve Abhaz, sürgünde ölen atalarını andı
Fotoğrafçıların konuğu Hamzaoğlu oldu mask
Fotoğrafçıların konuğu Hamzaoğlu oldu
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL