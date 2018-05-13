Kocaeli Anneleri Derneği Kartepe Belediyesi’nin Alo Evlat hattı projesi kapsamında yalnız yaşayan anneleri ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı. Dernek Başkanı Hande Kaya, yönetim kurulu ve üyelerin eşlik ettiği ziyarete Kartepe Belediyesi ev sahipliği yaptı. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, yalnız yaşayan annelere çeşitli hediyeler takdim edilerek sohbet edildi. Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Kaya anneler ile yaptığı sohbette "Annelerimiz çok kıymetli... Bu önemli günde onların yanında olabilmek anne olan bizler için çok başka bir duygu" dedi. Annelerin elleri öpülerek ve hayır duaları alınarak ziyaret tamamlandı.
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Yalnız yaşayan annelerin mutlu günü
Kocaeli Anneleri Derneği Kartepe Belediyesi’nin Alo Evlat hattı projesi kapsamında yalnız yaşayan anneleri ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz