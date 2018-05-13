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Demirer: Gücümüzü üyelerimizden alıyoruz

1998’den beri Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi başkanlığını yürüten Remzi Demirer, güçlerini üyelerinden aldıklarını belirtti.

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Demirer bir kez daha başkan seçildikten sonra, teşekkür amaçlı bir açıklama yaparak, şu ifadelere yer verdi: Sadece Kocaeli olarak değil, genel manada bir şeyler anlatmak lazım. TÜFAD olarak birçok önemli işler yapıyoruz. 10-12 yaş grubundaki çocukları her yıl bir araya getiriyor ve 500’den gelecek vaat eden yavrumuzu farklı bir ortama sokuyoruz. O turnuvalardan Milli takımlara 8 futbolcu çıkardık. Bunlardan birisi de bizim çocuğumuz.

SAĞLAM BİR KURUMUZ

Bu derneğin amacı sosyal dayanışmadır. Kocaeli Şubesi olarak bunu da iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. 7-24 çalışıyor ve tüm arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çabalıyoruz. Halk Eğitim Merkezi projesi imkanı da sağlıyoruz. Sağ olsunlar, arkadaşlarımız bizi yine göreve layık gördüler. Onlara bu sevgiyi verdik ki, onlar da bizleri seçmeye devam ediyor. En büyük gücü arkadaşlarımızdan alıyoruz. TÜFAD ailesi kurumsal alt yapısı ile de gelir gider anlamında da sağlamlığını koruyor ve korumaya da devam edecektir.

Bugün 10:47 TSİ - Spor

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