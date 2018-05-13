Düello Çenesuyu’nun: 4-5

Denk güçlerin ve aynı zamanda komşu takımların Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki mücadelesinde kazanan 5-4’lük skorla Çenesuyu oldu.
BÜYÜK ÇEKİŞME VARDI
Karşılıklı gollerin atıldığı maçta Çenesuyu 10’da Ozan’ın golü ile 1-0 öne geçti. 19’da Burak skoru 1-1 yaptı. 3 dakika sonra yine Ozan sahneye çıktı ve Plajyolu’nu 2-1 öne geçirdi. 24’de Muhammed maçı 2-2’ye getirdi. Ataklarını sıklaştıran Çenesuyu 30’da Atalay, 37’de de Karan’ın golleri ile 4-2 öne geçti. 50. dakikada Talha farkı 1’e indirdi. 52’de Yağız’ın golü skoru 5-3 yaptı. Bitime 2 dakika kala Talha kendisinin ikinci Şirintepe’nin 4. golünü attı ve Çenesuyu mücadeleyi 5-4 kazandı. 11 maçında 4. galibiyetini alan Turuncu Siyahlılar puanını 12’ye çıkarırken, Şirintepe 10 puanda kaldı. A Grubu’nda Belediye Derince zirvede yer alıyor.
İZMİT ŞİRİNTEPE:4 ÇENESUYU PLAJYOLU: 5
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-13 A)
HAKEM: Telat Özçelik***
İZMİT ŞİRİNTEPESPOR. Bilal***, Mehmet Akif** (Muhammet Akbaş**), Akif***, Muhammet***, Batuhan***, Talha***, Ömer*** (Talha**), Kerem**, Hasan****, Burak***, Yusuf***
ÇENESUYU PLAJYOLU: Yahya***, Emir***, Yağız**, Efecan**, Mustafa***, Karan**, Kerem***, Ebubekir**, Ata***, Ozan**, Atalay***
GOLLER: Burak Dk.19, Muhammet Dk.24, Talha Dk.50,58 (Şirintepe), Ozan Dk.10,22, Atalay Dk.30, Karan Dk.37, Yağız Dk.52 (Çenesuyu)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz