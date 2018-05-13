Kocaeli Güneş 1’de 11 yaptı

Kocaeli’nin alt yapılardaki kuşkusuz en başarılı takımları arasında ilk sıralarda gelen Kocaeli Güneşspor, bu maçı da Fatih ve Melih’in golleri ile 2-0 kazandı ve 11’de 11 yaptı. Liderliğini sürdüren Kocaeli Güneşspor, sezonun son haftasında Kocaelispor ile final maçına çıkacak. Vin-San’daki maçta Güneş’e beraberlik yetiyor.