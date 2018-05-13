Kocaeli’nin alt yapılardaki kuşkusuz en başarılı takımları arasında ilk sıralarda gelen Kocaeli Güneşspor, bu maçı da Fatih ve Melih’in golleri ile 2-0 kazandı ve 11’de 11 yaptı. Liderliğini sürdüren Kocaeli Güneşspor, sezonun son haftasında Kocaelispor ile final maçına çıkacak. Vin-San’daki maçta Güneş’e beraberlik yetiyor.
Bugün 10:49 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:50 TSİ )
Kocaeli Güneş 1’de 11 yaptı
U-13 Futbol Ligi B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli Güneşspor, deplasmanda Sarımeşespor ile karşılaştı.
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Bugün 10:49 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz