Nebil Uzun eşit mesafe istiyor

Geçen sezon 13 yaş grubu ile ikinci tura çıkan ve Türkiye finallerini şanssız bir şekilde kaybeden Güneşspor’da genç başkan, geçen yıl Kütahya ve Eskişehir varken kendilerinin Samsun’a gönderilmesinin çok yanlış olduğunu savundu. Uzun, federasyonun bu sezon anlayışlı ve adaletli olacağına inandığını belirtti.