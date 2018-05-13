Geçen sezon 13 yaş grubu ile ikinci tura çıkan ve Türkiye finallerini şanssız bir şekilde kaybeden Güneşspor’da genç başkan, geçen yıl Kütahya ve Eskişehir varken kendilerinin Samsun’a gönderilmesinin çok yanlış olduğunu savundu. Uzun, federasyonun bu sezon anlayışlı ve adaletli olacağına inandığını belirtti.
Bugün 10:50 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:51 TSİ )
Nebil Uzun eşit mesafe istiyor
Kocaeli Güneşspor’da Başkan Nebil Uzun, U-19 Futbol Türkiye Şampiyonası Sakarya Grup Merkezi’nden şampiyon olarak 2. tura çıkan takımı için adaletli bir mesafe istiyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:50 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz