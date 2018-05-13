Altınova Güneş ile devam ediyor...

Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lige yükselmek için oynanan iki final maçında önce Gebzespor’a ardından da Alibeyköyspor'a penaltılarla yenilerek BAL'da kalan Yalova temsilcisi Altınova Belediyespor, sportif direktörlük görevi için Abdurrahman Güneş ile 2018-2019 sezonu için yeniden anlaştı. Güneş, önümüzdeki sezon Altınova ekibinin mutlu sona ulaşması için elinden geleni yapacağını ifade etti.