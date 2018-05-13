Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lige yükselmek için oynanan iki final maçında önce Gebzespor’a ardından da Alibeyköyspor'a penaltılarla yenilerek BAL'da kalan Yalova temsilcisi Altınova Belediyespor, sportif direktörlük görevi için Abdurrahman Güneş ile 2018-2019 sezonu için yeniden anlaştı. Güneş, önümüzdeki sezon Altınova ekibinin mutlu sona ulaşması için elinden geleni yapacağını ifade etti.
Bugün 10:50 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:52 TSİ )
Altınova Güneş ile devam ediyor
Altınova Güneş ile devam ediyor...
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Bugün 10:50 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz