Altınordu, Niğde’yi satın aldı

İki kulüp yöneticileri bir araya gelerek protokole imza attı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve Niğde Belediyespor Başkanı Recep Canıtez bir araya gelerek, kardeş kulüp protokolü imzaladı.

GENÇLER TECRÜBE KAZANACAK

Kulübün ligde Niğde Anadolu FK adıyla mücadele edeceği öğrenildi. Seyit Mehmet Özkan, anlaşma kapsamında Niğde’nin yaklaşık 2 milyon TL’lik borcunu ödemeyi kabul etti. Altınordu yetenekli gençlerini 2. Lig’de oynatacak onlara maç tecrübesi kazandıracak. Bu arada Altınordu ekibi daha önce Darıca Gençlerbirliği’ni de çalıştıran Yavuz İncedal ile yoluna devam edecek.