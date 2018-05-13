CHP Kocaeli Örgütü, Otel Asya’da düzenlediği basın toplantısında 27’inci Dönem Milletvekili Aday Adaylarını tanıttı. 44 milletvekili aday adayının bir araya geldiği tanıtım toplantısı öncesinde CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve aday adayları olağan üstü toplantı gerçekleştirdi. Yarım saat süren toplantıda seçim çalışmaları kapsamında İl Örgütü, aday adaylarından maddi anlamda yardım talep etti.
Bugün 11:18 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:51 TSİ )
CHP’de pamuk eller cebe!
CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, tanıtım toplantısı öncesinde aday adayları ile olağan üstü toplantı gerçekleştirdi. İl Örgütü, toplantıda aday adaylarından seçim çalışmaları için maddi destek istedi.
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Bugün 11:18 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz