CHP’de pamuk eller cebe!

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CHP Kocaeli Örgütü, Otel Asya’da düzenlediği basın toplantısında 27’inci Dönem Milletvekili Aday Adaylarını tanıttı. 44 milletvekili aday adayının bir araya geldiği tanıtım toplantısı öncesinde CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve aday adayları olağan üstü toplantı gerçekleştirdi. Yarım saat süren toplantıda seçim çalışmaları kapsamında İl Örgütü, aday adaylarından maddi anlamda yardım talep etti.