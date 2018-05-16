Karamürsel’de “Amerikan” Üssü kapatıldı (!)

Yıl 1974…Türkiye Kıbrıs’a çıkartma yapıyor. Amerika, Türkiye’ye “Ambargo” uygulama kararı alıyor. Devrin Başbakanı Bülent Ecevit Amerika’ya kafa tutuyor, “Siz de Karamürsel’deki Üssü boşaltın!"

Bu kadar kesin ve net… Yıllardır Karamürsel’de birçok Karamürsellinin ekmek teknesi olarak gördüğü Karamürsellinin “ Hava alanı “ olarak dillendirdiği Amerikan Üssü’nün kaderi belirleniyor. İşte bu 44 yıl önceki olaydan sonra Karamürsel yine dünyanın gündemine geliyor. Karamürsel’deki Üs’le ilgili en ilginç haber ise Amerikalıların Rusları Karamürsel’den dinledikleri öğreniliyor.

KARAMÜRSEL RADARI

Haberin en ilginç yönü; Aya giden Rus astronot Yuri Gagarinin haberini Ruslardan sonra ilk Amerikalıların Karamürsel’deki Radardan öğrenmiş olmaları açıklaması. Kıbrıs Barış Harekatı ile 1974 yılında dünyada sesi duyulan Türkiye, Karamürsel’de de “Amerikan “ Üssünün kapatılma ve boşaltılması kararı ile dünya siyasi tarihinde bir kez daha yerini alıyordu.

1974 yılındaki görevim… Yunanlıları izlemekti!

Tam 44 yıl önce Karamürselli Erdoğan Özdemir, Edirne Kapıkule Hudut Karakolunda vatani görevini yapmakta. Başta Karamürsel olmak üzere tüm Kocaeli ve basın camiasının yakından tanıdığı 44 yıl öncesinin “vatan bekçisi” şimdi, Araştırmacı-Gazeteci- Yazar olarak 7-8 yayımlanmış kitabı olan Özdemir’le “askerlik” günlerini paylaştık.

Yirmi yaşında filinta gibi bir Karamürsel delikanlısı 44 yıl öncesini öyle bir anlattı ki sanki o günleri birlikte yeniden yaşadık. Görev yaptığı bölgenin hudut kapısı olması ve yurda giriş yapan Türk işçi vatandaşların “Kıbrıs Barış Harekatı” heyecanı ile askerlerimizi görünce duygularını nasıl göreceli hale getirdiklerini bu satırları yazanlar değil elbette yaşayanlar bilirdi… Karamürsel’in yetiştirdiği usta kalemlerden olan Erdoğan Özdemir’in o 44 yıl öncesi anlarından birini sizlerle paylaşırken anlattıklarını nokta ve virgülüne dokunmadan aynen okuyacaksınız…

SEFERBERLİK İLAN EDİLMİŞ

1974 yılınsa askerlik görevimi yaptığım Edirne Kapıkule Hudut Karakolunda çok hareketli ve renkli günler geçirdiğimi belirtmeliyim. Kıbrıs Barış Harekatı sebebiyle, görev yaptığım Edirne ve çevresinde, kısmi seferberlik ilan edilmiş, bu bölgedeki birliklerimize ihtiyat askerleri sevk edilmişti. Bu olağanüstü dönemde, Yunan askeri saldırısı ihtimaline göre birliklerimiz alarma geçirilmişti. Yunan sınırı boyunca tatbikatlar yapılmaktaydı.

Kapıkule Hudut Karakolu görev alanı içinde yer alan Meriç nehri ve Yunan sınırları içinde yer alan Gaziosmanpaşa sırtlarındaki Yunan askeri hareketlerini izleme, görevini ifa etmekteydik. Süreli devriye görevi gerçekleştirmekteydik. Bu dönemde Avrupa’dan gelerek Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapan Türk işçileri, huduttaki Türk askerlerine, yani bizlere büyük bir ilgi gösterip taktirlerini iletiyorlardı. Kimi boynumuza sarılıyor, kimi çantasındaki sigarasını ikram etmek için yarışıyorlardı.

Kıbrıs Barış harekatının olumlu sonuçları,tüm dünya’ya,ülkemize olduğu gibi Kapıkule’ye de çok olumlu yansımıştı.Her gün binlerce işinin giriş çıkış yaptığı Türkiye’nin Avrupa’ya çıkış kapısı olan Kapıkule’de Türk ordusunu temsil etmek gibi şerefi yüksek bir görevimiz daha olduğunu hiç ama hiç unutmadık..”

1974 yılında KARAMÜRSEL’de: Amerikan Mahallesine ilk tepki

Karamürsel’de kurulu “Amerikan Üssü” mensuplarını çoğunlukla oturduğu ve onlar için yapılmış binaların bulunduğu “Amerikan Mahallesi” adı verilen mahalle, Belediye Meclisinde yapılan teklifle isminin değiştirilmesi ve o tarihte öleli 40 gün olan “İsmet Paşanın” adının verilmesi istenir.

Belediye Meclisindeki toplantıda teklif oylanır, önerilen teklif Adalet Partili üyelerin oyları ile RED edilir ve mahallenin isminin “Amerikan Mahallesi” olarak kalması kararlaştırılır.

Karamürsel’de Amerikalılara ilk tepki 44 yıl önce oturdukları mahalle isminin değişmesi ile dile geldi ama,Adalet Partili üyeler buna red oyu verdiler. Aradan geçen 44 yıl sonra Amerikalıların oturduğu 2-3 katlı aynı tip binalar, Kentsel dönüşümle yıkıldı yerine resimdeki gibi çok katlı binalar yapıldı.Amerikan mahallesinde eski ve yeni binaların son görünümü.

KARAMÜRSEL’DE İLK SİNEMA

Yıl: 1974..Karamürsel’de, Şaban Karacan tarafından, televizyon hakimiyetinin egemen olduğu günlerde modern bir sinema salonu yapıldı. Büyük fedakarlıkla yapılan sinema Karamürsel’in ilk sineması oldu.

Yıl: 1974.. İlk PAŞABAHÇE MAĞAZASI AÇILDI

Cami Sokakta ilk defa PAŞABAHÇE MAMULLERİNİN satıldığı mağaza Karamürsel’de hizmete girdi.

Yıl: 1974.. İLK SAKATATÇI DÜKKANI

Karamürsel Kasaplarının tekelinde olan SAKATAT için ilk SAKATATÇI dükkanı Kemal Özderici tarafından şimdiki vapur iskelesi yanında (Avcılar Kulübü altında) açıldı.

İLK YAPI KOOPERATİFİ KURULDU

Yıl 1974…Hava alanı (Amerikan Üssü) İpek Kağıt ve Eternit fabrikalarının faaliyete geçmesi ile Karamürsel’de başlayan KONUT sıkıntısına cevap vermek için devletyolu üzerinde 40 konut yapılmasını sağlayacak ETERNİT YAPI KOOPERATİFİ kuruldu.Karamürsel’in ilk yapı kooperatifinin inşaatı 1974 yılında tamamlandı.

ERKEK SANAT OKULU

Karamürsel’de, Pratik Erkek Sanat Okulu için 1971 yılında yapımına karar alındı ve okulun inşaatı 1974 yılında tamamlanarak hizmete girdi.

KIBRIS GAZİSİ ÖLDÜ

Karamürselli Kıbrıs gazisi Hasan Erdebil (64) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti. Erdebil için Tepeköy mezarlığında yapılan törene Gölcük Ana Üs Komutan Tuğamiral Baybora Küçükatay ve Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu katıldı.

44 yıl sonra Milletvekili adayı

Ahmet Özen,1974 Karamürsel doğumlu. Yani tam 44 yaşında. Ahmet Özen Dumlupınar Üniversitesi mezunu. Son iki dönem itibariyle Karamürsel Belediye Başkan adaylığı ve milletvekilliği adaylığı oldu. Halen Saadet Partisi Kocaeli il teşkilatında ”tanıtımdan” sorumlu başkan yardımcısı olan Ahmet Sözen “ Allahın hakkı 3 tür “ diyerek 3 kez milletvekilliğine aday oldu.

Elbisesi olmayan adama benzeyen ilçe: KARAMÜRSEL..

Karamürsel Belediyesi kayıtlarına göre, Karamürsel’in İMAR planı şöyle tarif edilmiş; “ Elbisesi olmayan adam gibi” Bu yüzden bir dizi kararlar alınmış. Örneğin yeni imar planında “Gökçetepe” dağı eteklerine “yazlık evler” yapılmalı” denmiş.

Aradan 44 yıl geçmiş ama bu güzel fikir için hala bir kıpırdama, bir hareket yok. Olsa, Karamürsel için ne kadar güzel olurdu diye iç geçirirken “44 yıl önceki insanlar ne kadar ileriyi görüyormuş” demek o insanlara verilecek en güzel hediye olmaz mı?

Aydın Demir 44 yıl sonra ameliyatta…

Türk yağlı güreşinin efsane ismi Karamürselli “Altınkemerli” Aydın Demir,1974 yılındaki mücadelesinin ceremesini 44 yıl sonra 3. Kez dizinden ameliyat olmakla çekti. Kocaeli’nde özel bir hastanede ameliyat olan koca ustayı gerek ameliyat öncesi, gerekse ameliyat sonrası başta Hüseyin Çokal olmak üzere bir çok eski Başpehlivan arkadaşı arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletirken, memleketi Karamürsel’de “kimsenin” haberi olmaması dikkati çekti.

44 yıl önce 41 oyla kaybetti…

Tarık Bağdat… Karamürsel’in “efsane” isimlerinden biriydi. 44 yıl önce Karamürsel Belediye Başkanlığı için İlhan Çınar, Hikmet Doğansoy’la birlikte yarışa girdi. Güven Partisi adayı Doğansoy’u geride bırakan Tarık Bağdat, İlhan Çınar’a 41 oyla geçildi ve Başkanlıktan oldu.

44 yıl sonra yıkıldı

1974 yılında Karabük Demir Çelik fabrikası işçileri tarafından Karamürsel Misli Çeşme mevkiinde konut yapılması için alınan arsa üzerinde başlayan inşaatlar, tamamlanamadığı için tam 44 yıl aradan sonra Kocaeli Valiliği tarafından alınan kararla yıkıldı. Halk arasında “korku evleri” olarak bilinen merdiven sistemi yapı şimdi “enkaz” halinde.