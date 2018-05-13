CHP’de gergin konuşma: Sizlerden sıkıldım artık kenara çekilin!

CHP Kocaeli Örgütü, Otel Asya’da düzenlediği basın toplantısında 27’inci Dönem Milletvekili Aday Adaylarını tanıttı. 44 milletvekili aday adayı tek tek kürsüye çıkıp kendini tanıttı. Milletvekili aday adaylarından İsmail Sancak, parti içinde yıllardır değişmeyen yüzlerden sıkıldım diyerek tepki gösterdi. Sancak’ın konuşması sırasında ise salon bir anda gerildi. Sancak, “Partiye zarar verenler lütfen durması gereken yerlerde artık dursunlar. 30 sene önceki insanlar hala aday. Partiye ne katkı sağladınız? Parti sizlere isim verdi, kariyer verdi” dedi.

ARTIK KENERA ÇEKİLİN

İsmail Sancak, “Bu zamana kadar partide, sahada kimseyi görmedim. Sıkıldım artık sizden. Mikrofona çıkıyorlar geçmişte şunu yaptık, bunu yaptık diyorlar. Bunları söyleyenleri 10 yıldır sahada görmedim. Eskiler artık kenara çekilsinler. Bu konuda mütevazi olmayacağım. Düğünde biz, cenazede biz, yağmur da çamurda biz ama bir yerlere yazılmakta siz. Artık öyle olmayacak. Bu parti bizim olsun biz koltuğumuzda oturalım dedikleriniz için iktidar olamıyoruz. Böyle giderse biz cumhuriyeti yerine koyamacağız. Partiye zarar verenler lütfen durması gereken yerlerde artık dursunlar. 30 sene önceki insanlar hala aday. Partiye ne katkı sağladınız? Parti sizlere isim verdi, kariyer verdi. Artık koltuktan güç alanlara değil, güç verenlere ihtiyaç var. Artık kenara çekilin” dedi.