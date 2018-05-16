Kocaeli Sanayi Odası’nın gurur projesi: Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), sanayi kuruluşlarına hizmet vermenin dışında önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Engellileri üretim sürecine katarak, ekonomik ve sosyal katma değer yaratmaya yönelik hazırlanan Bizimköy projesi, Avrupa’da dahi örneği olmayan bir proje. Nüfusun yüzde 10-12’sinin engelli olduğu ülkemizde Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bu proje ile nelerin başarılabileceğini gösterdi…

DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU

Engelli vatandaşlar için istihdam ve sosyalleşme ortamı sağlayan Bizimköy, hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük yankı uyandırdı. Öyle ki proje, 2015 yılında İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen 39 ülkeden 79 projenin yarıştığı Dünya Odalar Arası Proje Yarışması’nda ‘En İyi İş Yaratma ve İş Geliştirme Projesi’ kategorisinde Dünya Birincisi oldu. Bizimköy, bünyesine kattığı yenilikler ve geleceğe yönelik hedefleri ile üretime katkı sağlamaya devam ediyor.

126 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Bizimköy, başlangıçta 60’ı engelli, 20’si sağlam olmak üzere 80 personel ile mantar yetiştiriciliği, açık alan sebze- meyve yetiştiriciliği, tavşan yetiştiriciliği, konfeksiyon, seracılık, arıcılık ve mozaik alanlarında üretime başladı. Şu anda 118 ’i engelli, toplamda 126 personel ile üretim yapan Bizimköy’de ağırlıklı olarak konfeksiyon, mantar, sebze-meyve yetiştiriciliği ve seracılık faaliyetleri yürütülüyor. Engellilere konfeksiyon bölümü için özel eğitimler veriliyor.

DIŞ ÜLKELERE İHRACAT

Ortalama olarak temel ürünlerde yıllık 400 bin civarında üretim yapılan konfeksiyon bölümünde; dağıtım merkezi olan Hollanda Dağıtım Merkezi’nden Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya, Avrupa, Ortadoğu, Güney Asya ülkelerine dağıtım yapılıyor.Açık alan sebze-meyve yetiştiriciliği alanında yapılan elma üretimi ise yıllık 5-6 ton civarında hatta 7 tona çıkabiliyor. 125 ceviz ağacından ise yaklaşık 1 ton civarında ceviz elde edilebiliyor. Bu ürünlerin hepsi piyasada satılıyor.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

Şimdilerde ise yeni bir iş alanı daha yaratıldı. Trafo üretiminde kullanılan çıtalı kağıt malzemesi üretimine başlandı. Bizimköy, hem fason olarak yapılan işlerden hem de tarımsal ürünlerden 2 milyon TL civarında ciro elde ediyor ancak konfeksiyon bölümünde ülke ekonomisine yapılan katkı 5 milyon euro civarında. Engelliler ekonomiye katkı sağlarken bir taraftan da sosyal proje içerisinde yaşamın bir parçası oluyorlar.

İSTİHDAM YARATMAK

Sistem, engelli bireylere istihdam yaratmak üzerine kurulu. Önce, engel durumlarına göre iş kolları seçiliyor, sonra merkezde bunun eğitimini alıyorlar. Merkezin Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar, daha basit ve çeşitli iş alanları kurmak için çaba gösteriyor ki her tür engele sahip çok sayıda kişiyi istihdam edebilsinler.

YÜKSEK ÜCRETLE TRANSFER

Çalışanlar Kocaeli’nin dört bir yanından geliyor. Dört ayrı noktadan servisle alınıyorlar. Mesai 08.30’da başlıyor; 18.00’de paydos… Hafta sonu ve resmi tatillerde çalışmak yok; ücret asgari. Burada eğitim alıp meslek öğrenen kişiler, daha yüksek ücretle başka firmalara transfer oluyor. Bayraktar, bu durumla çok gurur duyuyor. Çünkü amaç sadece burada iş alanı yaratmak değil, engellilere kendi ayaklarının üzerinde durabildiklerini göstermek.

EN BÜYÜK ENGEL AİLELER

Hüsnü Bayraktar, merkezde eğitim alıp çalışacak kişilere ulaşmakta güçlük çektiklerini söylüyor. Önlerindeki en büyük engel aileler. Öncelikli sebep, koruma ve saklama duygusu… Ayrıca kimi, çocuğu sadece devlette çalışsın istiyor, kimi de evde otursun, devletten bağlanan ‘engelli maaşı’ kesilmesin… Bayraktar’a “Neden sadece engelliler çalışmıyor?” diye soruyoruz. “Çünkü sadece engellilerin çalıştığı bir yer olsa, yine kendilerini toplumdan soyutlanmış hissedeceklerdi. Bu şekilde kendilerini daha mutlu hissediyorlar; özgüvenleri açısından çok önemli bir durum bu.”

KONFEKSİYON BÖLÜMÜ

Bizimköy’ün konfeksiyon bölümü, Metraco adlı bir tekstil firmasına fason üretim yapıyor. Burada hazırlanan ürünler İtalya’nın ve Hollanda’nın lüks tekstil markalarının etiketiyle satılıyor. Şirket, hem bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyor, hem İstanbul’daki fason üreticilerden daha uygun bir fiyata yaptırıyor ürünlerini. Buradaki atölyede geçen yıl 400 bin ürün yapılmış, bu yıl hedefleri 500 bin dolayında.Ayrıca mantar bölümünde de MÜPA A.Ş. ile fason iş ortaklığı yapılarak yıllık 120 ton mantar üretimi gerçekleştirilmektedir.

ZEYTİNOĞLU’NA TAKDİR

Sonuç olarak engelli vatandaşlarımızın hem üretim süreçlerine dahil edilmesi hem de sosyal hayatın içerisinde yer almalarını sağlayan bu projeye öncülük ettiği için KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu takdir ediliyor. Engelli vatandaşlarımız için pozitif ayrımcılık yaratan bu proje ulusal ve uluslararası camiadan daha birçok ödül alacağa benziyor.

BİZİMKÖY PROJESİ TÜRKİYE İÇİN MODEL

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi projesiyle ilgili bilgi veren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Bizimköy gibi engelli insanlarımızın çalışabilecekleri üretim merkezleri olmak zorunda. Bizimköy’ün, Türkiye için bir model teşkil ettiğini ve mutlaka tüm kentlerde bu modelin yaygınlaşması gerektiği tartışılmaz bir gerçek. Engelli bireylerin sağlam bireylere göre daha çok istihdam edilmeye ihtiyacı var. Üretime katılmaları onların toplumdan soyutlanmasının da önüne geçecektir” dedi.

BİZİM KÖY’ÜN KURULUŞ ÖYKÜSÜ

Bizimköy'ün kuruluş öyküsü şöyle; Avusturya asıllı madam Beatrice Burningen, at yetiştiriciliği ile geçimini temin ettiği İzmit’in Karaabdülbaki Köyü’ndeki 72 dönümlük araziyi ölümünden sonra engelliler yararına kullanılmak üzere Türk Anneler Derneği ve İstanbul Milletlerarası Lions Kulünü’ne bağışladı. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu öncülüğünde yapılan girişimler ile arazinin engelli vatandaşların istihdam edildiği bir üretim merkezine dönüştürülmesi için Türk Anneler Derneği ve İstanbul Milletlerarası Lions Kulüp ikna edildi. 2005 yılında engellilerin eğitilerek iş hayatına hazırlanması ile ilgili proje yürüten bir vakıf kuruldu. Vakıf tarafından hazırlanan proje, Başbakanlık tarafından kabul gördü. Avrupa Birliği projeye 1,5 milyon euro fon sağladı. 2007 yılında KSO, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkısı ile Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi hayata geçirildi.