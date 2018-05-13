Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren trafik polisi Avsever için Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören gerçekleştirildi. Törene, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadık Eroğlu, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yılmaz, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vefat eden polis memurunun ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Avsever'in özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende, dua edilmesi ve helallik istenmesinin ardından cenaze namazı kılındı. Hayatını kaybeden trafik polisi Avsever'in eşi Ebru Avsever, tören sırasında ayakta durmakta güçlük çekti. Avsever'in cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Uşak'ın Sivaslı ilçesine gönderildi.
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Hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
Karamürsel'de yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 42 yaşındaki polis memuru Murat Avsever için tören düzenlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz