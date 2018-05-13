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Esnaf Odaları Birliği’nde kongre günü

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Genel Kurulu bugün yapılıyor.

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Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğibugün kongreye gidiyor. Antikkapı Restoran’da gerçekleştirilen kongre saat 12.00’de başladı. Ayrıca Toplam 51 odanın oy kullanacağı birlik seçimlerinde 403 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimlerde 9 yönetim, 5 denetim, 5 disiplin üyesi seçilecek. Yedeklerle birlikte listelere toplam 28 kişi yazılacak. Kongrede birlik başkan vekili Kadir Durmuş ile Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt başkanlık için yarışıyor

2 ADAYLI KONGRE

27 yıldır birlik başkanlığını yapan Kemal Kaya, bu dönem yeniden aday olmayacağınıgeçtiğimiz aylarda açıklamış, Kaya’nın aday olmaması nedeniyle 16 yıldır birlik başkan vekilliğini yürüten, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir Durmuş adaylığını açıklamıştı. Kadir Durmuş’un karşısında bu dönem Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt olacak. Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Kocaeli Pastacılar Odası Başkanı Yaşar Yılmaz, Berberler Odası başkanı Mustafa Bozkurt, Mustafa Kurt’u destekleyen oda başkanları...

Bugün 12:39 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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