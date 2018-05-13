Aytepe'de mahsur kaldılar!

Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.05 sıralarında Dilovası Köseler Mahallesi’nde H.E. (20) isimli bir genç kızın kaybolduğu ihbarıyla harekete geçen Kocaeli AFAD arama kurtarma ekibi, olay yerine ulaşarak jandarma ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yakınlarından genç kızın ormanlık alana doğru ilerlediği bilgisini alan ekipler, aramaları belirlenen bölgelerde yoğunlaştırdı. Kısa süre sonra ormanlık alanda yangın operasyon yolunda bulunan ve sağlık durumu iyi olan genç kız, jandarma karakolunda ifadesine başvurularak ailesine teslim edildi.

AYTEPE'DE MAHSUR KALDILAR

Ekipler, sabaha karşı 05.17'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 2 kişinin Başiskele Yuvacık Aytepe bölgesinde araçlarıyla mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Nerede olduklarını bilmediklerini belirten şahısları bulmak için jandarma ekipleri ile birlikte çalışma başlatan AFAD arama kurtarma ekibi, 3 saatlik çalışma sonucu mahsur kalan şahıslardan Ertan G.’yi Diriliş Kampı yakınlarında bitkin halde buldu. Ertan G. ile 1 kilometre uzaklıktaki araçlarının yanında bulunan arkadaşı Serkan E., sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrasında jandarmaya teslim edildi.