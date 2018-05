İMO’dan Anneler Günü buluşması

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin kadın üyeleri, Anneler Günü dolayısıyla Sekapark’ta bulunan Palmiye Cafe’de bir araya geldi. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin geleneksel hale getirdiği 4. Anneler Buluşması etkinliği bir araya gelen oda üyesi kadınlar Anneler Günü’nü doyasıya kutladı. İnşaat Mühendisleri Kocaeli Şube üyesi kadınlar birlik ve dayanışma içinde olmanın önemine vurgu yaptı.

ANNELERİMİZ EN KIYMETLİ HAZİNEMİZDİR

Programda konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga, “Hayatımızın her anında yanı başımızda olan, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, dünyamızı zenginleştiren gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimiz en kıymetli hazinemizdir. Yorulmadan, yılmadan bizlere iyiyi, doğruyu, güzeli öğreten hayattaki ilk öğretmenimiz annelerimizi, yılın sadece bir gününde değil, her gününde sevgi, saygı ve minnet duygularıyla anmak ve her zaman onların yanında olduğumuzu göstermek hepimizin en önemli vazifesidir. Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın simgesi saygıdeğer annelerimizin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü bu duygular ile kutluyor, sevginin ve iyiliğin kaynağı annelerimize saygılarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

BİRLİKTELİK OLUŞTU

Renkli ve bol sohbetli bir ortamda gerçekleşen kahvaltı programında kadın inşaat mühendisleri iş stresinden uzaklaşma fırsatı bulunurken kadın üyelerin programdan oldukça memnun kaldığı gözlendi. Kadın üyeleri bu programı dördüncü kez organize eden İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok’a teşekkürlerini sunarken kadın üyeler daha güzel programlarda tekrar bir araya gelmek dileğiyle Anneler Günü’nü kutladı. Programın sonunda İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından odanın kadın üyelerine kandil hediye edildi.