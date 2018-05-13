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Haydar Akar: İlk defa bu kadar inandım!

CHP Kocaeli Örgütü, milletvekili aday adayı tanıtım toplantısında konuşan CHP Milletvekili Haydar Akar, “Biz bu seçimi alacağız. Kim milletvekili olursa olsun önemli olan başkanlık, biz bu başkanlığı 24 Haziran’da değil 8 Temmuz’da alacağız. İlk defa bu kadar alacağımıza inandım” dedi.

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CHP Kocaeli Örgütü, milletvekili aday adayı tanıtım toplantısı Otel Asya’da düzenlendi. Tanıtım toplantısında 44 aday tek tek kürsüye çıkarak kendini tanıttı. Mevcut milletvekilleri de tanıtım toplantısında söz aldı. Tanıtım toplantısında konuşan CHP Milletvekili Haydar Akar, “Biz bu seçimi alacağız. Kim milletvekili olursa olsun önemli olan başkanlık, biz bu başkanlığı 24 Haziran’da değil 8 Temmuz’da alacağız. İlk defa bu kadar alacağımıza inandım” dedi.

GÜNEŞLİ SABAHA UYANACAĞIZ

Tanıtım toplantısında konuşan CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Demokrasi sözümüz var, huzur sözümüz var. Bu sözü tutmak adına hepimiz adayız. İnanıyorumki aday adayı olan arkadaşım listeler nasıl şekillenirse şekillensin sözünü yerine getirmek adına var gücüyle çalışacaktır. Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır dediğimiz bir dönemden geçiyoruz. OHAL koşullarında seçim atmosferi yaşıyoruz. CHP’li olma sorumluğu taşıyan tüm yoldaşlarıma sorumluluk düşüyor. 25 Haziran sabahı aydınlığa uyanacağız. Güneşli bir sabaha uyanacağız. CHP’nin iktidarına uyanacağız. Bu anlamda ben de varım deme cesareti gösteren tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum” dedi.

YALOVA’YA SÖZÜMÜZÜ TUTMALIYIZ

Hürriyet’in ardından söz alan CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, “Değişik bir seçime giriyoruz. Bu seçim görünüyor ki çift turlu. İlk turda çoğunluk elde eden parlamentoda Cumhurbaşkanlığı seçimini de alır. Genel merkezin politikalarını yakından takip ettiniz. Büyük bir özveriyle Türkiye’nin geleceği için mücadele gösterdi. Türkiye’de umut ışığı oldu, heyecan doğdu. Bu süreçte bizlere de sorumluluk düşüyor. Komşumuz olan Yalova’dan Cumhurbaşkanı adayımız çıktı. Biz Koceli’de Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 1’nci çıkmalıyız. Yalova’ya sözümüzü tutmalıyız. 44’ünüz de milletvekilisiniz.Cengiz abimiz aday olmadı. Sorumluluk alıyorum diyerek partiyi bırakmadan yola devam ediyor. O yüzden birbirimizi kucaklayarak mücadele edelim” diye konuştu.

8 TEMMUZ’DA SEÇİMİ ALACAĞIZ

Tarhan’ın ardından son olarak konuşan CHP Milletvekili Haydar Akar, “Baskın seçim yedik diyip de kenarda durmamız mümkün değil. Gerçekten seçime hazırız. 44 aday adayımız var keşke 84 tane aday adayımız olsaydı. Ben biliyorum ki 2023’te 184 aday adayımız olacak. Biz demokrasi adına 15 arkadaşımızı diğer siyasi partiye yolladık. Biz bu seçimi alacağız. Kim milletvekili olursa olsun önemli olan başkanlık biz bu başkanlığı 24 Haziran’da değil 8 Temmuz’da alacağız. İlk defa bu kadar alacağımıza inandım. Tüm aday adaylarımıza başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Bugün 13:04 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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