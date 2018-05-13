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Bugün 14:19 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 14:21 TSİ )

Nihat Ergün’den kitap fuarına övgü

Kılavuz Gençlik Sahnesi’nde ‘İktisadi ve Siyasi Düşüncede Akıl’ konulu söyleşisi ile eski Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün kitapseverlerle buluştu.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne böyle güzel bir projeye imza attıkları için teşekkür ettiğini ifade eden Ergün, “Türkiye’nin genelinde birçok kitap fuarı var, ancak Kocaeli Kitap Fuarı kadar nitelikli başka bir fuar yok, devamlı olması da ayrıca değerli” dedi.

KUR’AN VE PEYGAMBER İLİŞKİSİ

Hz. Peygamberimiz tüm yönleri ile bizlere örnek olduğunu kaydeden Ergün, “Bu doğrultuda toplumsal sorunlar karşısında ilgisiz kalamayız. Bizim Müslüman olarak duyarsız kalmamız mümkün değildir. Öyleyse Kur’an ve Hz. Peygamber ile ilişkimizi yeniden kurmamız lazım. Hz. Peygamber sömürü, köleleştirme ve fakirlik sisteminin nedenleri üzerine kafa yoran bir kişi olarak karşımıza çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bugün 14:19 TSİ - Eğitim

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