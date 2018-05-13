TÜFAD seminerinde sürpriz!

TFF-TÜFAD işbirliğinde her iki yılda bir düzenlenen “Zorunlu Gelişim Seminerleri” ilimizde 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü The Ness Otel’de gerçekleşecek. Tüm teknik adamların bu seminere katılmasının zorunlu olduğu, seminere katılmayan antrenörlerin, 2020 yılına kadar çalışma izni alamayacakları belirtilerek uyarı yapıldı.

ŞAMPİYONLAR İLE ARIKAN’IN TARİHİ BULUŞMASI…

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, seminerle ilgili çok özel bir birlikteliğe de imza atacak. Nisan ayında, İsrail’de, Okullar Arası Futsal Dünya ikincisi olan Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nin kafilesiyle, aynı okuldan mezun olan Gölcüklü spiker Erdoğan Arıkan, seminerde buluşacak. Bu anlamlı günde Demirer, Kocaeli’ne hizmet etmiş eski antrenörleri yine unutmayacak.