Kocaelispor’dan şampiyonlara kutlama mesajı!

Kocaelispor Kulübü, Tataristan Cumhuriyeti’nde yapılan Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar 62 kiloda üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu olan İrem Yaman’ı, Sırbistan’da yapılan Avrupa Karate Şampiyonası’nda kadınlar kumite 50 kiloda 4. kez Avrupa Şampiyonu olan Serap Özçelik Arapoğlu’nu ve erkekler kumite 67 kiloda üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu olan Burak Uygur’u tebrik etti.