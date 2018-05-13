Kocaelispor Kulübü, Tataristan Cumhuriyeti’nde yapılan Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar 62 kiloda üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu olan İrem Yaman’ı, Sırbistan’da yapılan Avrupa Karate Şampiyonası’nda kadınlar kumite 50 kiloda 4. kez Avrupa Şampiyonu olan Serap Özçelik Arapoğlu’nu ve erkekler kumite 67 kiloda üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu olan Burak Uygur’u tebrik etti.
Bugün 14:25 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:27 TSİ )
Kocaelispor’dan şampiyonlara kutlama mesajı!
Kocaelispor’dan şampiyonlara kutlama mesajı!
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Bugün 14:25 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz