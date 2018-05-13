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Bugün 14:30 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:34 TSİ )

İki dev final Salı günü!

2. Amatör Lig Play-Off finalleri Salı akşamı oynanacak.

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Gültepe’yi 1-0 yenen Uzunçiftlik ile Ulaşlı’yı 3-1 deviren Tavşanlı, Vin-San Stadı’nda karşılaşacak ve Sait Tuzcu’nun yöneteceği karşılaşma saat 19.15’te başlayacak. Yarımcaspor’u, penaltılar sonucu 3-2 geçen İzmit Yahyakaptan ile Darıcaspor’u 2-1 mağlup eden Halıderespor arasındaki final maçı da Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak ve Birtan Yavuz’un yöneteceği mücadele saat 19.00’da başlayacak. Kazanan takımlar adlarını 1. Amatör Futbol Ligi’ne yazdıracak.

2. AMATÖR FUTBOL LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI:

Uzunçiftlik - İ Gültepe          : 1-0

Tavşanlıspor - Ulaşlı               : 3-1

Yahyakaptan - Yarımca         : 3-2 (P)

Halıdere - Darıcaspor             : 2-1

15 MAYIS – SALI PROGRAMI:

19.00: Yahyakaptan – Halıdere – Kağıtçı (Birtan Yavuz)

19.15: Uzunçiftlik–Tavşanlıspor – Vin-San – (Sait Tuzcu)

Bugün 14:30 TSİ - Spor

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