Melisa Gören anlattı!

28 Şubat 2009 Körfez doğumlu olan Melisa Gören, Oylat Kaplıcaları’ndaki muhteşem şelalenin güzelliğini en iyi şekilde tarif etti. Körfez Yeniyalı Fahri Korutürk İlkokulu 3-F sınıfında okuyan ve Melisa, Nikomedia Trekking doğa grubu kurucusu Erdal Gören’in kızı olan Melisa, İsa amcasına da selam gönderdi.