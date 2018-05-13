28 Şubat 2009 Körfez doğumlu olan Melisa Gören, Oylat Kaplıcaları’ndaki muhteşem şelalenin güzelliğini en iyi şekilde tarif etti. Körfez Yeniyalı Fahri Korutürk İlkokulu 3-F sınıfında okuyan ve Melisa, Nikomedia Trekking doğa grubu kurucusu Erdal Gören’in kızı olan Melisa, İsa amcasına da selam gönderdi.
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Melisa Gören anlattı!
Elazığ Palu’daki bir şelale önünde “Evet sayın seyirciler, görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Şırıl şırıl, mükemmel” sözleri ile Türkiye’de fenomen olan İsa Sezeroğlu’na rakip çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz