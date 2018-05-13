Mustafa Kurt: Bağımsız vekil çıkarabiliriz

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin kongresi dün gerçekleştirildi. Antikkapı’da saat 12.00’da başlayan kongrede 27 yıldır başkanlık görevini yürüten Kemal Kaya yeniden aday olmadı. Çekişmeli geçen kongrede Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkan Vekili Kadir Durmuş ve Minibüs ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt başkanlık için yarıştı. 51 odadan oluşan birlikte, 403 kişi oy kullandı. 9 Yönetim Kurulu, 5 Denetim Kurulu ve 5 Disiplin Kurulu olmak üzere toplam 19 kişilik yönetim seçildi.

HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Katılım yoğun olduğu programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Fırıncılar Odası Genel Başkanı Halil İbrahim Başkanı, oda başkanları ve oda üyeleri katılım gösterdi. Divan Başkanlığını Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Hasan Alişan’ın üstlendiği kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kemal Kaya, “Yapılacak olan genel kurulun tüm esnaf ve sanatkarlarımıza, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

YALNIZ OTURDU

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği kongresinde iki başkan ayrı masada oturdu. 27 yıl oda başkanlığı yapan Kemal Kaya ve Başkan adayı Mustafa Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile otururken 16 yıl başkan vekilliği yapan Kadir Durmuş ayrı masada oturdu. Kurt’un Kemal Kaya ve İbrahim Karaosmanoğlu ile oturması, Durmuş’un ise tek başına oturması dikkatleri çekti.

BUGÜN HESAP GÜNÜ

Divan’ın açıklanmasının ardından veda konuşması yapan Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Kemal Kaya, “Üyelerin odalarına aidatlarını ödememesi Edirne’den Kars’a kadar tüm ülkenin sorunu. Bir odamız çıkmadı ki mutluyuz diyen. Üyeler bir kuruş ödememiş ki odasına. Bugün hesap günü. Ben kimseyi suçlamak istemem. Sizlere hakkımı helal ediyorum. Benim de sizlere hakkım varsa helal olsun” dedi.

ÖNEMLİ MESAFE ALDIK

Kaya’dan sonra sözü alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “ Esnaf toplumun önemli bir direğidir. Esnafımız canlı moralli olmalı ki, bu toplumun tamamına yansısın. Bende Büyükşehir Başkanı olarak sadece burada değil, özelde esnafımızın durumunun iyileşmesi ile ilgili ne yapabileceğimizi konuşacağımız dertleşeceğimiz ayrı toplantılar yapabiliriz. Her zaman yanınızda olurum, telefon açmanız yeterli. Hepimizin önemli görevleri var. Belediyenin hizmetleri tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Yaşanabilir, sağlıklı bir kent olma yönünde önemli mesafe aldık. Daha güzel işleri beraber yapacağız” şeklinde konuştu.

ODANIN GELİR GİDER TAHMİNLERİ BELLİ OLDU

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği kongresinde yeni belirlenecek ve 4 yıl görev alacak olan yönetimin tahmini bütçeleri yıllara göre şu şekilde oluştu, “ 2018 yılı gelirler toplamı 2 Milyon 791 TL, giderler toplamı 2 Milyon 791 Bin TL, 2019 yılı gelirler toplamı 1 Milyon 725 Bin TL, Giderler toplamı 1 Milyon 725 Bin TL, 2020 yılı gelirler toplamı 1 Milyon 876 Bin TL, Giderler toplamı 1 Milyon 876 Bin, 2021 yılı gelirler toplamı 2 Milyon 37 Bin TL, Giderler toplamı 2 Milyon 37 Bin TL. Aidatların başkan adaylarından talep gelmemesi üzerine divan tarafından kanun hükmünde belirlenmesine karar verildi.

SİZLERİN SORUNUNU DERT EDİNECEĞİZ

Dilek ve temenniler kısmında ilk olarak konuşan başkan adayı Mustafa Kurt, “ Kemal abimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir genel kurul havası var. Şeffaf kaynaştırıcı ve yapıcı olmayı, odalarımızın sorunun dert edinip hep birlikte bu kurumu idare etmek için yetki istiyoruz. Sizlerin sadece oylarına değil, sorunlarınızı çözmeye talibiz. Esnaf Odalar birliğini bize emanet etme iradesini gösterirseniz, şeffaf bir yönetim olacağız. Her birimiz farklı faaliyet görev alanlarında görev alsak da, 51 odaya eşit mesafede durmalıyız. Esnafın gücünün toplumsal bazda etkin olması için hayati bir konudur. Sizlere durmadan çalışan adil ve düzenli bir yönetim vaat ediyoruz” dedi.

BAĞIMSIZ VEKİL ÇIKARACAK KADAR BÜYÜK BİR ODAYIZ

Konuşmalarına devam eden Kurt, “Bize düşen tarihsel görev ve sorumluluk ülke düzeyinde birlikteliği sağlamak ve geleceğe taşımaktır. Yapmış olduğumuz istişarede ücret ve huzur haklarını mağdur olan odalarımız için kullanacağız. Hiçbir oda başkanı borçlu kalmayacak. Akdeniz’de hem faaliyetlerinizi yapmanız hem de dinlenmeniz için bir yer yapacağız. 2 ayda bir araya gelerek birlik ve beraberliği sağlayacağız. Hala burada birbirini tanımayanlar var. Bu oda 2 bağımsız milletvekili çıkarabilecek kadar büyük ” diye belirtti.

KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURACAĞIZ

Daha sonrasında söz alan diğer başkan adayı Kadir Durmuş, “ Sizlerin menfaatleri doğrultusunda, kurumsal bir yapı kurmayı, gece-gündüz demeden bizlere vereceğiniz emaneti sorumluluk çerçevesinde yürütmeye çalışacağız. Onurlu ve şerefli mesleklerinizi yapmaya çalışırken her tülü sorunla mücadele ediyorsunuz. Sizlerin bu mücadelesine Birlik olarak destek vereceğiz. Kurumuzu alan el konumunda çalışan ve veren el konumuna getireceğiz. Yönetimde hizmette, daha şeffaf şekilde hizmet alacaksınız. Tüm çalışmaları ortak paylaşım ile birlikte yapacağız. Kurumlar arası diyaloğu geliştirerek, örnek projeler ile, hukuk hizmetimiz, mesleki eğitim merkezi ile, logomuzun ön plan çıkmasıyla, teşvik uygulamalarımızla sizlerin yanında olacağız” şeklinde konuştu.

MUSTAFA KURT’UN LİSTESİ

Mustafa Kurt, Ahmet Serim, Mustafa Bozkurt, Osman Koçyiğit, Yaşar Yılmaz, Necati Kaya, Nizamettin Meteer, Ziyaettin Eratır, Zafer Şahin.

Denetim Kurulu:

Abdurrezak Tuncer, Ali Kılıç, Niyazi Yağız, Tarık Eryürek, Serdar Gökçegöz.

Disiplin Kurulu:

Bekir Sargın, Ali Karadeniz, Temel Yılmaz, Rasim Özkul, Mustafa Akkaya

KADİR DURMUŞ’UN LİSTESİ

Kadir Durmuş, Ahmet Gödek, Necmettin Kocaman, İsmail Aydın, Kamil Yılmaz, Ahmet Taşçı, Ali Sarı, Yahya Öztürk, Bayram Kütük.

Denetim Kurulu:

Kenan Çelik, Erdoğan Göçer, Yusuf Ziya Çalış, Abdurrahman Yazıcı, Şaban Kılıç.

Disiplin Kurulu:

Alpay Hacıoğlu, Şaban Ebik, Emin Serin, Faruk Hikmet Keskin, Barış Beşiroğlu.