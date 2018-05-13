Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 10.'sunu düzenlediği Kitap Fuarı'na gelerek çok sayıda kitap alan 12 yaşındaki Sevde Gümüş, kitap tutkusuyla yaşıtlarına örnek oldu. Bir yıl boyunca Kitap Fuarı’ndan istediği kitapları alabilmek için harçlıklarını biriktiren kitap sevdalısı Sevde, biriktirdiği parayla birlikte Kitap Fuarı’na koştu. Hazırladığı liste ile stantları gezen Gümüş, fuardan kendi ağırlığınca çok sayıda kitapla çıktı.
Okulunun ilk dönemini takdir ile bitirdiğini belirten Sevde, ailesinden karne hediyesi olarak kitap almak için biriktirdiği paraya katkı sunmalarını istediğini ifade etti. Kucak dolusu kitapla listesini tamamlamak için fuarda gezinen Sevde, "Kitap Fuarı’ndan almak istediğim birçok kitap var. O kitapları almak için para biriktiriyorum. 'Bana en güzel karne hediyesi kitap olur. O nedenle harçlıklarıma katkı yaparsanız çok mutlu olurum' dedim" diye konuştu. Aldığı kitapları taşımakta zorlanan Sevde’nin yardımına ise annesi yetişti. Yeni kitaplarını koklamayı da ihmal etmeyen Sevde, kitaplarıyla birlikte fuardan ayrıldı.
12 yaşındaki kitap sevdalısı 1 senelik harçlığı ile kitap fuarına koştu
Kocaeli'de 1 yıl boyunca harçlıklarını biriktiren 12 yaşındaki Sevde Gümüş, Kitap Fuarı'nda tüm parasıyla kitap aldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 10.'sunu düzenlediği Kitap Fuarı'na gelerek çok sayıda kitap alan 12 yaşındaki Sevde Gümüş, kitap tutkusuyla yaşıtlarına örnek oldu. Bir yıl boyunca Kitap Fuarı’ndan istediği kitapları alabilmek için harçlıklarını biriktiren kitap sevdalısı Sevde, biriktirdiği parayla birlikte Kitap Fuarı’na koştu. Hazırladığı liste ile stantları gezen Gümüş, fuardan kendi ağırlığınca çok sayıda kitapla çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz