Altın Kiraz kapılarını 7. kez açıyor

Başarılı spor adamı Metin Özkan’ın düzenlediği turnuvada önce gösteri maçı oynanacak. Körfez Spor Akademisi Tesisleri’ndeki maç 19.00’da başlayacak. Ardından saat 20.00’da başlama vuruşu yapılacak ve ilk maç saat 20.30’da başlayacak. Açılış maçı Dergah Ocakbaşı ile Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı arasında olacak. Ardından Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Amasyalılar Derneği 3 puan mücadelesi verecek.
GÜNÜN PROGRAMI:
19.00 Şöhretler maçı
20.00 Başlama vuruşu
20.30 Dergah O. - Kars-Ard.-Iğ. V.
21.30 Körfez İlçe Em. - Amasyalılar D.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz