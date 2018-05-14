Altın Kiraz kapılarını 7. kez açıyor

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Başarılı spor adamı Metin Özkan’ın düzenlediği turnuvada önce gösteri maçı oynanacak. Körfez Spor Akademisi Tesisleri’ndeki maç 19.00’da başlayacak. Ardından saat 20.00’da başlama vuruşu yapılacak ve ilk maç saat 20.30’da başlayacak. Açılış maçı Dergah Ocakbaşı ile Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı arasında olacak. Ardından Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Amasyalılar Derneği 3 puan mücadelesi verecek.

GÜNÜN PROGRAMI:

19.00 Şöhretler maçı

20.00 Başlama vuruşu

20.30 Dergah O. - Kars-Ard.-Iğ. V.

21.30 Körfez İlçe Em. - Amasyalılar D.